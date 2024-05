K radikalizaci vedla na Slovensku dlouhá cesta, soudí Radičová. Krize je velmi hluboká, míní Kubiš

Slovensko se do současné vypjaté situace nedostalo v minulých týdnech, ani měsících, byl to dlouhodobý proces, uvedla ve čtvrtečních Událostech, komentářích bývalá slovenská premiérka Iveta Radičová. „Tato krize je velmi hluboká a odehrává se ve velmi znejistěné společnosti," dodal bývalý slovenský ministr zahraničí ve vládě Roberta Fica a diplomat Ján Kubiš. Ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka pak soudí, že Slovensko potřebuje po atentátu na premiéra Fica zklidnění situace a smířlivější tón.

Docházelo podle ní ke střídání různých typů demokracie, jako by společnost hledala cestu, zda si vybrat tu standardní liberální, nebo populistickou demokracii. Dlouhodobě pak podle ní přibývala nekulturnost či vulgarizace politiky, která rozbíjí společnost na znepřátelené tábory. To pak vedlo až do současného stavu polarizace a radikalizace společnosti.

Radičová uvedla, že Slovensko si za uplynulých třicet let prošlo velmi rozdílnými obdobími, včetně autokratické vlády Vladimíra Mečiara, vstupem do Evropské unie či dobou, kdy se zhoršovaly sociálně-ekonomické ukazatele a země se dostávala na chvost Unie.

Kupka varoval před přiléváním oleje do ohně ze strany některých politiků, Slovensko podle něj potřebuje zklidnění situace a smířlivější tón. Nikdo by neměl podle něho využívat současné situace ve prospěch své politické agendy.

Soudí také, že Slovensko bude muset hledat imunitu proti mnoha útokům na sociálních sítích. Prostředí některých médií a sociálních sítí podle něj vedou k osobním střetům, k větším emocím. „Ale bohužel to vzbuzuje i temné proudy ve společnosti,“ myslí si český ministr. Řešení vidí ve větší slušnosti napříč všemi vrstvami společnosti.

Diskutující ocenili vstřícné gesto Čaputové a Pallegriniho

Diskutující ocenili vstřícné gesto končící prezidentky Zuzany Čaputové a zvoleného prezidenta Petera Pellegriniho, kteří společně odmítli násilí. Kubiš připomněl také to, že do prezidentského úřadu jsou pozváni ke konzultacím zástupci politických stran. „Doufám, že budou hledat pro Slovensko nejlepší řešení,“ sdělil. Zatím vidí na politické scéně signály, že většina politiků chce hledat východisko z krize a doufá, že se promění v konkrétní kroky, které utlumí vášně.

„Jsou tu signály, že se politická vůle přemění na skutky, jinak by to byly jen prázdné fráze," věří také Kupka. Politika se sice nemůže odehrávat bez věcných sporů, to by ztratila svůj smysl, ale nesmí to být osobní útoky, které ve výsledku vedou k nenávisti ve společnosti, dodal.