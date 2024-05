„Korunní princ“ slovenské vlády Kaliňák by mohl převzít část Ficových pravomocí

Horizont ČT24: Robert Kaliňák se dostává do popředí (zdroj: ČT24)

Robert Kaliňák, spoluzakladatel strany Smer a ministr obrany v úřadující slovenské vládě, v níž je zároveň jedním z místopředsedů, by mohl podle ústavy převzít část pravomocí premiéra Roberta Fica v okamžiku, kdy ten není s to plně vykonávat svou funkci. Fico momentálně bojuje po atentátu v nemocnici o život.

Byl to opět Kaliňák, který po jednání bezpečnostní rady státu z Úřadu vlády sám vyprovázel dosluhující prezidentku Zuzanu Čaputovou.

To, že se umí chopit iniciativy, dokazuje opakovaně. Například v předvolební kampani, kdy se pustil do ostré potyčky s bývalým premiérem Igorem Matovičem, který se pokoušel hlasitě narušit mítink Smeru. Kaliňák se s ním pustil dokonce do osobní potyčky, kterou ukončil až zákrok zásahové jednotky.