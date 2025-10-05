Hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše sice s velkým náskokem zvítězilo v parlamentních volbách, jednání o vytvoření vlády však budou obtížná a podoba budoucí vládní koalice je nejistá, píší servery Politico a The Economist. Podle prvně jmenovaného by rozhovory o sestavení vlády mohly trvat měsíce. Česko není Maďarsko – zavane nový vítr, bouře nehrozí, píší zase německojazyčná média.
„Povltavského Trumpa“ nepohání ideologie, píše evropský tisk. Všímá si oslabení extrémů
Zahraniční média věnují českým volbám značnou pozornost. Babiše mimo jiné porovnávají s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a slovenským premiérem Robertem Ficem. Upozorňují, že je méně vstřícný vůči Rusku, zároveň si ale všímají jeho plánů na omezování pomoci Ukrajině. Zabývají se rovněž Babišovým postojem k Evropské unii.
The Economist označuje Babiše za populistického miliardáře, který není příliš charismatický, ale dokáže pochopit, na čem lidem v Česku záleží. Ačkoli patří Babiš mezi nejbohatší lidi v zemi, mnoho Čechů ho podle listu vnímá jako muže z lidu.
Server Politico se domnívá, že Babiš nebude muset dělat výraznější ústupky politickým extremistům vystupujícím proti EU, jejichž volební výsledky výrazně zaostaly za očekáváním. Hnutí Stačilo! vyzývající k odchodu z EU i NATO nepřekročilo pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do parlamentu, zatímco euroskeptické hnutí SPD získalo pouze necelých osm procent hlasů místo předpokládaných třinácti procent, píše Politico.
Server nicméně upozornil, že výsledek voleb by mohl vést k omezení podpory Ukrajině. Poukázal mimo jiné na Babišův slib, že zruší českou muniční iniciativu, což je program, který pomáhá zajišťovat Kyjevu dělostřeleckou munici.
„Babiše nepohání ideologie“
Podle listu The Economist se sice Babiš staví proti referendům o vystoupení z EU a NATO, vláda vedená hnutím ANO by ale podtrhla rostoucí sílu populistického nacionalismu v zemích Visegrádské skupiny (V4). Do ní vedle Česka patří ještě Slovensko, Polsko a Maďarsko. V Polsku nedávno vyhrál prezidentské volby pravicový populista Karol Nawrocki, polská vláda ale zatím zůstává liberální a proukrajinská, píše The Economist.
Německý list Die Tageszeitung v komentáři k výsledkům voleb píše, že obavy z toho, že se z Česka stane druhé Maďarsko, nejsou namístě. Vítěze parlamentních voleb Andreje Babiše na rozdíl od maďarského premiéra Orbána totiž nepohání ideologie.
„Členství v EU a NATO navzdory kritice nezpochybňuje. Ani boj proti LGBT+ a ženským právům jej nezajímá. U tématu pomoci Ukrajině panuje tichá naděje, že jeho politika bude nakonec méně radikální než v předvolebních prohlášeních,“ napsal německý list a zdůraznil, že Babiš také „rozhodně není přítelem Ruska“. Hlavním poselstvím voleb v Česku je podle něj to, že „Češi chtějí reformy, ale nikoli změnu systému od základů“.
Také rakouský deník Der Standard napsal, že v Praze zavane nový vítr, bouři ale rozhodně čekat nelze. Výsledek hnutí ANO je podle něj oslňující, ani pro vládní tábor ale volby neskončily fiaskem. Hlavním překvapením voleb je podle listu oslabení politických extrémů. V Česku podle Der Standard nastanou změny. Pokud ANO bude spolupracovat s Motoristy a SPD, „bude v Praze v budoucnu vát eurokritický vítr“.
Tajemný blok států a „povltavský Trump“
Podle regionálního listu německého hlavního města Berliner Morgenpost se „na východě EU utváří blok států, o kterém nikdo neví, kde stojí – na straně Západu, nebo Ruska“. Česko podle něj není tak důležité jako Německo, Francie, Itálie nebo Španělsko, a kvůli změně vlády tak nehrozí Evropské unii systémové riziko, přesto je ale z evropského pohledu výsledek voleb důvodem k obavám, píše list. Česko se podle komentáře nyní zřejmě přidá ke Slovensku a Maďarsku.
„Každá země z tohoto tria může sabotovat ústřední rozhodování Evropské unie sama za sebe... A společně tím spíše,“ stojí v Berliner Morgenpost. Výsledek voleb v Česku podle něj rozhodně postavení Evropy ve světě neposílí.
O povolebním vývoji v Česku v neděli informuje i řada dalších německojazyčných médií, například stanice ntv, listy Die Zeit a Die Welt nebo časopis Der Spiegel. Píší především o tom, že se Babiš chystá vytvořit menšinovou vládu.
Agentura DPA napsala, že Babiš by se mohl stát pro Evropu těžkým partnerem kvůli odporu k dodávkám zbraní Ukrajině, k unijní Zelené dohodě (Green Deal) i k migračnímu paktu. Že v Bruselu zavládla nervozita, píše veřejnoprávní stanice ARD. Rovněž podle komentáře webu RND je vítězství „povltavského Trumpa“ špatnou zprávou pro Brusel, ale i pro Kyjev a pro Berlín.
Dobrou zprávou je naopak „populistická nejistota v Praze“ pro ruského vládce Vladimira Putina, napsal web. Otevřeně proruský kurz si ovšem podle RND Babiš v Česku nemůže dovolit. Souvisí to podle webu s „traumatem roku 1968“, kdy pražské jaro ukončil vpád vojsk Varšavské smlouvy.
Politico se ve svém článku zabývá i problémem možného střetu zájmů kvůli Babišově vlastnictví holdingu Agrofert. Babiš sice uvedl, že svůj střet zájmů vyřeší, neupřesnil ale jakým způsobem. Server upozorňuje, že prezident Petr Pavel má možnost odmítnout jmenovat Babiše premiérem, pokud nebude navrhované řešení považovat za dostatečné, pravděpodobnost takovéhoto postupu však považuje za velmi malou.
Politico rovněž připomíná, že Babiš nyní čeká na nové rozhodnutí soudu v kauze Čapí hnízdo. Upozorňuje, že Poslanecká sněmovna v souvislosti s touto kauzou možná bude muset hlasovat o tom, zda Babiše zbaví poslanecké imunity.