Ignorovat blokové čištění se nejvíce prodraží ve Zlíně a Brně

Na blokové čištění na jaře a na podzim upozorňují řidiče nejméně s týdenním s předstihem přechodné dopravní značky zakazující stání ve vymezeném čase – a někteří řidiči to ignorují. Soudy však již počátkem minulého desetiletí rozhodly, že kdo zákaz parkování neuposlechne, musí přesto najít auto tam, kde ho zaparkoval. To ale nebrání dočasnému odtahu, aby bylo možné na místě, kde vůz stál, také uklidit. A v tom případě musí provozovatel auta zaplatit sankci.

Odtahu s navrácením auta na původní místo říkají v některých městech nadzvednutí. Zabere asi čtvrt hodiny, přičemž náklady by měly pokrýt právě částky vybrané od řidičů. Ne vždy se to daří. V Brně, kde se do loňska platilo 1800 korun, se podařilo uhradit jen necelou čtvrtinu toho, kolik nadzvedávání stálo. „Náklady byly víc než 43 milionů. To, co se nám vracelo z poplatků od řidičů, bylo zhruba deset milionů,“ vyčíslil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.