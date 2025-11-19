I o vstupu do EU jedná prezident Pavel na Hradě s albánskou hlavou státu


Prezident Petr Pavel s manželkou Evou ve středu dopoledne na Pražském hradě přivítal albánského prezidenta Bajrama Begaje s chotí Armandou. Hlavy států budou jednat například o perspektivě vstupu Albánie do Evropské unie, situaci na západním Balkáně či o posílení spolupráce obou zemí v obchodu, dopravě či ve vzdělávání.

Po příjezdu obě první dámy obdržely kytici, následně prezidentské páry vyslechly hymny obou zemí. Hlavy států posléze prošly kolem příslušníků Hradní stráže a odebraly se do útrob Hradu.

Západní Balkán je podle Hradu dlouhodobou prioritou české zahraniční politiky, zejména právě s ohledem na rozšiřování EU. Žádost o vstup do bloku podala země v roce 2009, přístupová jednání oficiálně zahájila o třináct let později. Ambicí Albánie je uzavřít přístupové rozhovory do konce roku 2027 a nejpozději o tři roky později vstoupit do EU.

Albánský prezident se setká i s Okamurou nebo Fialou

V plánu má Begaj i schůzky s předsedou Poslanecké sněmovny Tomiem Okamurou (SPD) či premiérem v demisi Petrem Fialou (ODS). Pracovní oběd pro albánského prezidenta ve středu pořádá první místopředseda Senátu Jiří Drahoš (za STAN).

Albánský prezident má u příležitosti návštěvy Prahy také promluvit na Univerzitě Karlově. Ve čtvrtek Begaj navštíví hasičskou stanici v pražských Holešovicích a setká se s hasiči, kteří letos v létě v Albánii zasahovali proti požárům.

Naposled Česko navštívil albánský prezident v prosince 2008, tehdy se Bamir Topi setkal s Václavem Klausem. Právě Klaus zavítal do Albánie v říjnu 2009. O deset let dříve byl v zemi také Václav Havel.

