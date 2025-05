Albánský premiér Rama míří k jasnému vítězství ve volbách

Albánský premiér Edi Rama se nejspíše počtvrté stane premiérem. Po sečtení 94 procent okrsků to naznačují výsledky z nedělních parlamentních voleb, v nichž jeho Socialistická strana (PS) zatím získala 52 procent hlasů, zatímco opoziční Demokratická strana (PD) 34 procent. Napsala to agentura Reuters.

Pokud by se výsledek potvrdil, Rama by získal pohodlnou většinu pro sestavení vlády a stal by se počtvrté předsedou vlády. V čele země totiž stojí od roku 2013. Potvrzení aktuálních výsledků by také znamenalo zlepšení oproti posledním volbám z dubna 2021, kdy socialisty volilo 48,67 procenta občanů.

Na základě předběžných výsledků má PS šanci získat ve 140členném parlamentu 82 křesel, zatímco opoziční PD by měla 51 poslanců. V minulých volbách měli socialisté 74 mandátů a demokraté 59 zákonodárců.

Ramovi nahrával hospodářský růst i roztříštěná opozice, analytici ale naopak předpokládali, že se na výsledku podepíší korupční skandály a nedávné nepokoje kvůli údajnému potlačování opozice.