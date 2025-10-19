Hřib chce v opozici jednat o rozdělení šéfů sněmovních výborů

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib chce jednat s ostatními stranami budoucí opozice o rozdělení předsedů sněmovních výborů. Piráti podle nabídky vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů nemají vést žádný z výborů, popírá to podle nich zvyklosti a zásady poměrného zastoupení. Řekl to v Otázkách Václava Moravce, kde se šéf lidovců Marek Výborný odkázal na rozhodnutí vítěze voleb. Jednotlivé posty si dle pokynů ANO mohou mezi sebou měnit jen strany koalice SPOLU, dodal.
Z úvodního kola vyjednávání opozice s hnutím ANO vyplynulo, že opozice v tomto volebním období získá předsednické posty v osmi sněmovních výborech, třech komisích a jedné stálé delegaci. ODS má získat předsedy tří výborů, a to bezpečnostního, evropského a kontrolního. Starostové mají mít předsedy výboru pro obranu a pro regionální rozvoj. KDU-ČSL má získat předsedy mediálního a sociálního výboru, TOP 09 má vést školský výbor.
Piráti nabídku na vedení výboru či komise neobdrželi, ačkoliv mají v nové sněmovně osmnáct křesel, zatímco lidovci šestnáct a TOP 09 devět. Hřib to v neděli označil za vysvědčení, že Piráti svou opoziční práci dělají dobře. „Je zcela zjevné, že s námi (předseda ANO) Andrej Babiš dohodu o svém nevydání k trestnímu stíhání neupeče, proto se tu porušují zvyklosti, které platí třicet let,“ uvedl. S dalšími stranami, které budou v opozici, chce o záležitosti ještě jednat. „Není to jen vizitka ANO, ale i ostatní opozice,“ míní.
Ministr zemědělství Výborný naopak řekl, že jde jen o vizitku budoucí vlády. Opoziční strany podle něj s ANO nepřicházely jednat, ale pouze se dozvídaly, jaké konkrétní výbory budou mít možnost vést.„(Místopředsedkyně ANO) Alena Schillerová řekla úplně jasně, že jestli si to chceme vyměnit, tak jen v rámci koalice SPOLU,“ uvedl Výborný.
Právě ze společné kandidatury ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vychází podle poslance ANO Patrika Nachera nabídka ANO. Odpovídá navíc minulému volebnímu období, kdy byl poměr hlasů mezi koalicí a opozicí stejný, tedy 108 ku 92, doplnil. „My sami sebe v uvozovkách okrádáme o dva místopředsedy sněmovny. Nechť se (Piráti) tedy domluví s KDU-ČSL, že jim jedno místo (předsedy výboru) přenechá,“ prohlásil.