Hosté Událostí, komentářů týdne hovořili o nominacích do vznikající vlády

Hosté Událostí, komentářů týdne hovořili o nominacích Motoristů na ministerstva zahraničí a životního prostředí. Diplomacii by měl nově vést předseda strany Petr Macinka, původně však Motoristé počítali na tento post se svým čestným prezidentem Filipem Turkem. Politici si však v týdnu své nominace prohodili. Pořad se věnoval také potenciálnímu střetu zájmů šéfa hnutí ANO a možného budoucího premiéra Andreje Babiše nebo navrženému mírovému plánu pro Ukrajinu, který bez spolupráce s Kyjevem připravily Spojené státy. Pozvání přijali advokát a bývalý politik Jan Kalvoda, sociolog Ivan Gabal, spisovatelka, manažerka a někdejší politička Adriana Krnáčová, projektová manažerka iniciativy Díky, že můžem Dorotea Mejstříková a komentátor webu Lidovky.cz Martin Zvěřina. Diskuzí provázel Lukáš Dolanský.
