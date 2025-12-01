Hosté Událostí, komentářů týdne hovořili o nominacích do vznikající vlády


před 34 mminutami|Zdroj: ČT24
60 minut
Události, komentáře týdne (30. 11. 2025)
Zdroj: ČT24

Hosté Událostí, komentářů týdne hovořili o nominacích Motoristů na ministerstva zahraničí a životního prostředí. Diplomacii by měl nově vést předseda strany Petr Macinka, původně však Motoristé počítali na tento post se svým čestným prezidentem Filipem Turkem. Politici si však v týdnu své nominace prohodili. Pořad se věnoval také potenciálnímu střetu zájmů šéfa hnutí ANO a možného budoucího premiéra Andreje Babiše nebo navrženému mírovému plánu pro Ukrajinu, který bez spolupráce s Kyjevem připravily Spojené státy. Pozvání přijali advokát a bývalý politik Jan Kalvoda, sociolog Ivan Gabal, spisovatelka, manažerka a někdejší politička Adriana Krnáčová, projektová manažerka iniciativy Díky, že můžem Dorotea Mejstříková a komentátor webu Lidovky.cz Martin Zvěřina. Diskuzí provázel Lukáš Dolanský.

Pavel na Hradě přijme kandidáta na ministra průmyslu Havlíčka

Prezident Petr Pavel v pondělí přijímá další tři kandidáty do vlády za hnutí ANO. Jako první na Pražský hrad dorazil nominant na ministra průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Následně přijde i kandidátka na ministryni financí Alena Schillerová a nominant na post šéfa resortu práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
před 1 mminutou

Turek musí vysvětlit vše, co se kolem něj děje, požaduje Pavel

Pokud Filip Turek (za Motoristy) nedokáže vysvětlit všechny okolnosti, které se kolem něj dějí, není podle prezidenta Petra Pavla vhodným adeptem na ministra. Pavel to řekl před pondělním kolem konzultací s kandidáty do vlády. Kritizoval i Turkův přístup k pravidlům a zdůraznil, že ministr by měl jít veřejnosti pozitivním příkladem. Motoristé Turka nominovali do čela životního prostředí.
09:25Aktualizovánopřed 2 mminutami

Začíná meteorologická zima. V týdnu bude zataženo

Nebe bude v Česku do konce týdne převážně zatažené, meteorologové čekají také mlhy. Srážek bude málo. V noci může mrznout, přes den teploty nepřesáhnou sedm stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 1 hhodinou

Civilní služba umožňovala vyhnout se vojně

Na podzim roku 1990 začalo přibývat mladých mužů, kteří před nástupem do armády upřednostňovali delší civilní službu. Odmítnout vojnu z náboženských nebo morálních důvodů jim umožnil zákon z března téhož roku. Mladíci tak mohli písemně prohlásit, že jim to brání vzít do rukou zbraň. Vhodná místa pro tisíce mužů se hledala narychlo a obtížně. Nejvíc jich nakonec nastoupilo do zdravotnictví a sociální péče.
před 2 hhodinami

Kladno postaví vlastní zdroj tepla, chystá se na zavření elektrárny

Město Kladno musí velmi rychle vybudovat nový zdroj tepla. V současné době ho zásobuje teplem tamní elektrárna, kterou však kvůli ztrátovosti společnost Sev.en zavře. Kladno tak začalo připravovat stavbu nové teplárny, zatím se ale do země nekoplo. Primátor je přesvědčený že se vše stihne. „Jdeme vlastní cestou, stavíme náš zdroj, který bude hotový do roka a půl, maximálně do dvou let. A tím zabezpečíme teplo za přijatelné ceny,“ slibuje primátor Milan Volf (Volba pro Kladno). I kdyby se výstavba zpozdila, obyvatelé bez tepla nezůstanou. Dodávky by zajistil stát – třeba tím, že by do teplárny přivedl nového nouzového provozovatele.
před 3 hhodinami

Adventní trhy přilákaly tisíce lidí. Roste i zájem o výlety do zahraničí

Tuzemská města o víkendu zahájila advent slavnostním rozsvěcením vánočních stromů a světelnými show, které přilákaly tisíce lidí. V Praze se návštěvníci mohou těšit i na každodenní program, během něhož v příštích týdnech na Staroměstském náměstí vystoupí přibližně pět tisíc účinkujících. Zájem Čechů míří i za hranice, cestovní kanceláře hlásí až desetiprocentní nárůst poptávky po adventních zájezdech, nejčastěji do Rakouska, Německa a letos výrazně také do Polska. Turisty láká především atmosféra a občerstvení.
před 13 hhodinami

Skopeček a Šťastný se v Duelu ČT24 střetli kvůli rozpočtu či roli prezidenta

„Myslím si, že jsme viděli absurdní divadlo,“ okomentoval situaci kolem státního rozpočtu poslanec Jan Skopeček (ODS). Sněmovna rozpočet tento týden vrátila k přepracování. „Byla to příprava na to, aby nová vláda přišla s rozpočtem, který bude mít mnohem vyšší deficit,“ dodal Skopeček. Podle předsedy poslaneckého klubu Motoristů Borise Šťastného končící vláda rozpočet nesestavila korektně. „Pokud vláda nevrátí kredibilní návrh rozpočtu, bude ho muset předložit budoucí ministryně financí,“ řekl Šťastný. Hosté Duelu ČT24 moderovaného Martinem Řezníčkem debatovali také o roli prezidenta při jmenování vlády či o stranickém přeběhlictví.
před 13 hhodinami
