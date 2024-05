EU má být zprostředkovatelem mírových jednání, což se neděje, říká Konečná za kandidátku Stačilo!

Zástupci všech stran a hnutí, které letos kandidují do Evropského parlamentu, dostávají postupně prostor na ČT24. Lídryně kandidátky Stačilo! Kateřina Konečná (KSČM) řekla, že Evropská unie by měla být hlavně zprostředkovatelem mírových jednání mezi Ukrajinou a Ruskem, což se v posledních dvou letech podle ní nedělo. O možnosti přijmout euro hovoří jako o další ztrátě české suverenity, byla by pro referendum. Konečná také uvedla, že se musí změnit Green Deal, protože teď na něj údajně finančně doplácejí evropští občané.

Začínáme hodnocením dvacetiletého členství České republiky v Evropské unii. Jak tedy členství hodnotíte?

Asi tak, jak ho hodnotí lidé. Za dvacet let se podpora členství v Evropské unii snížila o dvacet procent. Já si myslím, že je to zcela oprávněně, po tom, co se odehrálo po roce 2009 v Lisabonské smlouvě, po tom, kolik kompetencí dostala (Evropská) komise, do kolika oblastí nám může mluvit, tak já s tím nejsem spokojena. Za Českou republiku to považuji za velmi nevyužitou příležitost.

Která tři témata jsou zásadní v této předvolební kampani, v těchto evropských volbách?

Určitě je to mírová politika, protože Evropská unie, bohužel, ústy některých svých představitelů se chce stát spíš vojenským paktem než mírovým paktem, kterým začínala. Vidíme to v tom, že se bavíme oficiálně o komisaři pro obranu, financování zbrojních komplexů a podobně. Zároveň je to určitě Green Deal, kde europoslanci budou mít obrovskou šanci opravit to, co ti současní europoslanci, kolegové pokazili. Pak je to bezpochyby věc, která je velmi závažná pro Českou republiku, a to je migrační pakt.

Kdybychom to promítli do toho, co v Evropském parlamentu, pokud budete pokračovat, chcete prosazovat a čemu naopak bránit, jak by to vypadalo?

Určitě tak, že když se podíváme na Green Deal, který dneska prostě zaplatí čeští občané ze svých peněženek, tak musíme udělat všechno pro to, aby se změnil, aby ideálně některé části Green Dealu byly úplně zrušeny tak, jak se nám to povedlo u zemědělství. Když někdo říká, že nejde zrušit Green Deal, tak i já jsem hlasovala v dubnu pro jeho zrušení v rámci zemědělské části reformy a povedlo se to. To znamená, ze to není nemožné.

Zároveň například systém emisních povolenek je dneska jenom o tom, jak zaopatřit různé finanční instituce a banky, a já si myslím, že to vůbec neslouží životnímu prostředí. Navíc ten systém přenášíme na občany, což znamená, že budou muset platit za topení, budou mít emisní povolenky v naftě, benzinu, to se všechno projeví v životní úrovni českých občanů. Tohle je věc, kdy zhruba deset až patnáct směrnic a nařízení budeme moci revidovat, protože tam revize jsou napsány, a my jsme na to připraveni. Přesně víme, jak to udělat, aby to nepostihlo evropský průmysl, české zemědělce, ale zároveň ani české občany. Green Deal totiž dneska není o ochraně životního prostředí, Green Deal je jeden velký byznys.