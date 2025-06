Emisní povolenky z dopravy a budov chceme dobrovolné, řekl Stanjura

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , ČT24

Zdroj: ČT24

Česko bude usilovat o to, aby chystaný systém emisních povolenek z dopravy a z vytápění budov, označovaný jako ETS 2, byl pro státy Evropské unie dobrovolný. V Otázkách Václava Moravce to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Zrušení celého systému, jenž byl odsouhlasen všemi zeměmi Unie v roce 2023, nevidí jako reálné, protože část států ho chce provozovat.

Česko v uplynulém týdnu získalo podporu dalších sedmnácti států pro reformu systému ETS 2. Návrh revize počítá například se stanovením maximální ceny povolenek nebo s úpravou systému obchodování s nimi. „Zastropování je první krok. Zrušení asi není reálné, tak přijdeme s myšlenkou dobrovolnosti,“ předeslal Stanjura. Česko se podle něj bude v EU snažit najít dostatek zemí, které by myšlenku dobrovolnosti povolenek podpořily. Místopředseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek upozornil, že pro úplné zrušení systému ETS 2 by byl nutný jednomyslný souhlas členských zemí Unie. Zároveň část zemí stojí o to, aby povolenky z dopravy a z vytápění fungovaly. Povolenky mají přispět k omezování emisí oxidu uhličitého (CO 2 ), systém má fungovat od roku 2027.

Zdroj: ČT24

Opoziční pochyby Místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO) zapochyboval o tom, že by fungovalo stanovení maximální ceny povolenky. Upozornil, že se s povolenkami obchoduje, takže je obtížné cenu regulovat. Podle něj je třeba hledat v EU partnery, kteří by podpořili úplné zrušení systému. Proti fungování ETS 2 se postavil i místopředseda opozičního SPD Radim Fiala. Bude-li se jeho hnutí po volbách podílet na vládě, zasadí se podle něj o to, aby se v Česku za povolenky neplatilo. Fiala zároveň zpochybnil, že by snižování emisí CO 2 omezovalo změny klimatu. Vztah mezi růstem produkce skleníkových plynů a intenzitou globálního oteplování je klimatologicky popsaný. Systém ETS 2 by podle expertů mohl zdražit domácnostem pohonné hmoty i některé druhy vytápění. Zároveň by se z výnosů ze systému měly financovat sociální programy, které by podpořily dekarbonizační opatření pro domácnosti.

Prezident: Je potřeba vysvětlit zvýšené výdaje Prezident republiky Petr Pavel řekl v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News, že odložit zavedení emisních povolenek pro domácnosti se s největší pravděpodobností nepodaří, protože země, které po odkladu volají, nebudou mít dost síly vyjednat si výjimku. „Bude na příští vládě, aby k tomu zaujala postoj, který bude asi nejrealističtější. To znamená velice rychle a spolehlivě vysvětlit veřejnosti, co je ve věci, co za ty zvýšené výdaje na druhé straně budeme mít my a jaký to má vlastně smysl,“ popsal.

Daňové osvobození příjmů z prodeje firem ano, ale bez kryptoměn V Otázkách Václava Moravce se zástupci vlády i opozice také shodli, že by podpořili daňové osvobození příjmů z prodeje podílů ve firmách nad 40 milionů korun, pokud by se toto osvobození netýkalo kryptoměn. Konstatovali to Stanjura s Havlíčkem a Fialou. Sněmovna v pátek návrh na osvobození prodejů firem i kryptoměn odmítla. Stanjura, který návrh ve sněmovně neúspěšně předkládal, řekl, že do něj kryptoměny zahrnul kvůli jejich dřívějšímu daňovému zrovnoprávnění s cennými papíry a obchodními podíly. Hlavní motivací ale podle něj bylo usnadnění převodů rodinných firem. Chce proto návrh předložit po volbách znovu. „Jsem připraven to dát i bez kryptoaktiv, aby se to týkalo prodeje podílu firem a cenných papírů,“ řekl.