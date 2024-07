Důvod k ostražitosti, míní Šojdrová o útocích na železnici. Dle Roučka Francie udělala maximum

Žhářské útoky na francouzskou železnici nevyvolávají v bývalém místopředsedovi Evropského parlamentu (EP) Liboru Roučkovi (SOCDEM) pochybnosti o bezpečnosti na olympiádě. Řekl to v pořadu Události, komentáře. S Roučkem souhlasila i bývalá europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), podle které zatím není důvod k obavám. Francouzská vysokorychlostní železnice v noci na pátek čelila koordinované žhářské sabotáži s cílem zásadně narušit dopravu, a to zejména v Paříži. Útokem, který ovlivnil nejméně statisíce cestujících, se zabývají všechny francouzské zpravodajské služby.

V Roučkovi žhářské útoky na pařížské železnici pochybnosti o bezpečnosti na olympiádě nevyvolávají. „Francie udělala (pro bezpečnost) maximum. Viděli jsme to při slavnostním zahájení. Ta bezpečnost je naprosto bezprecedentní,“ věří bývalý místopředseda Evropského parlamentu. Podle něj navíc nešlo o přímý útok na slavnostní zahájení olympijských her.

Rouček uvedl, že v době jeho mandátu v EP byl zodpovědný za zahraniční politiku, tedy i vztahy s Ruskem a Spojenými státy. Byl také v podvýboru pro obranu a bezpečnost a potvrdil slova Kroupy o tom, že tehdy bezpečnost nebyla prioritou. On osobně by vzhledem k současné bezpečnostní situaci v Evropě a ve světě byl pro zřízení eurokomisaře pro obranu.

„Počet teroristických útoků islámských extrémistů výrazně klesl, ale bezpečnost je stále klíčovým tématem,“ tvrdí Pospíšil s tím, že před několika lety v EU převládala obava, že počty útoků budou narůstat. „Pokud problém bezpečnosti olympijských her zůstane u tohoto útoku, tak si myslím, že to bude velký úspěch a klobouk dolů před tím, jak to Francouzi případně zvládnou,“ dodal.

Silné portfolio pro kandidáta na eurokomisaře

Celková podoba složení nové Evropské komise se teprve vyjeví, jednotlivé státy už ale postupně přicházejí se svými nominacemi. Většina zemí se nechala slyšet, že chce „silné ekonomické portfolio“. To se týká i Česka, kandidátem na eurokomisaře je současný ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN).

Kroupa sdělil, že kolem roku 2004 si Česko nemohlo říkat o silné portfolio. „V té západní části Evropy převažoval trochu přehlíživý pohled na východní část EU. Pro mnohé západní politiky tím hlavním partnerem bylo Rusko,“ upřesnil tehdejší pozici Česka v EU s tím, že západní státy svoji politiku formovaly tak, aby nepopudily Rusko.

Pospíšil zastává názor, že každý členský stát EU při honbě za co nejsilnějším portfoliem zastává jinou taktiku. „Estonsko vsadilo na silné jméno. Premiérka Estonska (Kaja Kallasová) chce do Komise, to je jasné poselství, které slyšíme poslední půlrok. I když je to malá země bude mít pravděpodobně silné portfolio,“ shrnul Pospíšil a dodal, že Polsko zase sází na neuvedení jména, ale uvedení o jaký resort má zájem. Premiér Petr Fiala (ODS) podle něj zastává pozici, že v rámci taktiky české vlády při vyjednávání se nemá žádané portfolio uvádět.