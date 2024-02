Nemáme dost zbraní, což posiluje Putina, řekl v Mnichově Zelenskyj

„Ukrajinci už vzdorují 724 dní. Kdo by si to před 725 dny vůbec pomyslel?“ prohlásil Zelenskyj o ukrajinské obraně, která už takřka dva roky čelí ruské invazi. Letošní rok podle ukrajinského prezidenta vyžaduje zesílenou podporu od spojeneckých zemí. „Musíme nyní jednat, jinak Putin dožene svět do katastrofy,“ řekl. „Jak dlouho svět ještě dovolí Rusku takto jednat?“ položil si otázku.

Scholz: Neměcká armáda bude dál posilovat

Německo bude v příštích desetiletích ročně investovat do armády dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), zopakoval v sobotu v Mnichově německý kancléř Olaf Scholz. Řekl rovněž, že Severoatlantická aliance nestojí o vojenský střet s Ruskem, území svých členů je ale připravena bránit. Varoval také před hlubokými následky, které by případné vojenské vítězství Ruska na Ukrajině mělo pro Evropu.

Na investicích do obrany ve výši dvou procent HDP ročně se dohodly státy NATO. Německo a například ani Česko ale tuto podmínku zatím neplní, obě země chtějí tomuto závazku dostát letos.

Scholz připomenul, že se blíží druhé výročí vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. „Dva roky po začátku války se musíme ptát, zda děláme dost. Musíme se ptát, zda víme, co by vítězství ruského prezidenta Vladimira Putina znamenalo,“ řekl. Poznamenal, že vojenský úspěch Ruska by otřásl systémem evropské bezpečnosti a že by také politicky a hospodářsky stál Evropu více než stávající pomoc Ukrajině.