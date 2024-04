Zahradil, Charanzová či Pospíšil se loučí s europarlamentem

Z kanceláře vidí Jan Zahradil (ODS) na hlavní budovu europarlamentu, prý je to nejlepší výhled, jaký v Bruselu za dvacet let měl. Jako jediný Čech je europoslancem nepřetržitě od vstupu do Evropské unie, teď se po čtyřech volebních obdobích loučí. „Já jsem nastupoval jako takový soft-euroskeptik a tím soft-euroskeptikem jsem zůstal,“ řekl.

Za největší úspěch považuje změnu atmosféry. Podobně kritické hlasy podle něj ve volbách posílí. „Projevuje se to v praxi tím, že nadšenectví ze zelené politiky začíná ustupovat,“ doplnil.