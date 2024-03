Zemědělci dorazili na protest do centra Prahy, vysypali hnůj před úřadem vlády

Zemědělci dorazili na pražskou Letnou, kde částečně blokují dopravu na nábřeží Edvarda Beneše. Chtějí upozornit na to, že vláda podle nich neřeší jejich problémy. Během dopoledne budou jezdit kolem Letenských sadů, v poledne se pak shromáždí na demonstraci před Úřadem vlády, kde se s nimi setká ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Očekávají se problémy v dopravě. Praha proto vyzvala lidi, aby do města nejezdili auty a pracovali z domova a pokud do zaměstnání musí, měli by využít vlaky, metro či tramvaje a vyhnout se cestám v okolí Úřadu vlády a Letné.