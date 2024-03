Zemědělci jezdí pražskými ulicemi, potíže jsou na nábřeží i Letné. MHD má až hodinová zpoždění

Levé vltavské nábřeží v Holešovicích a u Strakovy akademie je velmi špatné průjezdné, potíže jsou také na Letné v ulicích Milady Horákové a Veletržní. Projíždějí tudy traktory zemědělců, kteří se sjeli do Prahy protestovat proti politice vlády. V ranní špičce doprava zkolabovala, kolony, které se takřka nehýbaly, se vytvořily v Argentinské ulici, ale i na Hlávkově mostě a ve Wilsonově. Protest ovlivňuje i městskou hromadnou dopravu. Kolem Úřadu vlády nejezdí tramvaje, v Holešovicích nabírají autobusy zpoždění blížící se hodině.

Zemědělci avizovali, že budou jezdit po okruhu, který vede ulicemi Milady Horákové, Veletržní, Dukelských hrdinů, po nábřežích Kapitána Jaroše a Edvarda Beneše a ulicemi U Bruských kasáren, Chotkova a Badeniho zpět do Milady Horákové. V části trasy je pouze jeden jízdní pruh a brzy po sedmé hodině ráno, kdy traktory do pražských ulic vyrazily, se ukázalo, že nelze očekávat, že budou traktory plynule – byť pomalu – stále jezdit. Záhy se jejich kolona zastavila a zůstala stát asi hodinu kvůli technickému problému v Chotkově ulici. Vzápětí doprava v části Prahy zkolabovala.

Po desáté hodině je stále uzavřeno nábřeží Edvarda Beneše a ulice U Bruských kasáren, tedy pasáž bezprostředně před Úřadem vlády, a další části protestního okruhu jsou špatně průjezdné. S kolonou musí počítat řidiči na Letné, kde popojíždějí traktory v jednom jízdním pruhu, ale do druhého se auta vejdou jen špatně. Kolona dosahuje až do Patočkovy. Dále ve Veletržní je pouze jeden jízdní pruh, objet kolonu traktorů tedy nejde. Zemědělci nakonec z Veletržní odbočují až do Bubenské a z ní sjíždějí na nábřeží Kapitána Jaroše. Na mimoúrovňové křižovatce, kde sjíždějí, zůstává velmi komplikovaná situace stejně jako pak na nábřeží.

Štáb České televize, který chtěl autem přejet z Chotkových sadů na Letenskou pláň k domovnímu bloku, strávil touto cestou zhruba hodinu. Obvykle by trvala nanejvýš pět minut včetně čekání na obou světelných křižovatkách.