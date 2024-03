Vláda nám působí potíže, trh nefunguje, říká Doležal. Další protest bude 21. března

Pokud se neprotestuje, o problémech zemědělců se nemluví, poznamenal ke čtvrtečnímu protestu farmářů prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. To je podle něj hlavním důvodem, proč traktory opět vyjely do ulic. „Je nám líto, jestli působíme Pražanům potíže, nicméně my je zažíváme od vlády,“ podotkl. V médiích se podle něj často hovoří o nedanění dotací, farmáři ale zejména chtějí, aby fungoval trh. Doležal také prozradil, že další protest bude 21. března, kdy zasedá Evropská rada. „Jestli budou protesty v Praze nebo v Bruselu, se rozhodne u jednacího stolu,“ dodal.