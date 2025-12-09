Do Česka by mohly dorazit další vakcíny proti žloutence. Někde stále chybí

Do Česka by do konce roku mohly mimořádně zamířit další desítky tisíc vakcín proti žloutence. Ministerstvo aktuálně jedná o jejich dovozu z Francie. Zájem o očkování je kvůli šíření nákazy letos třikrát vyšší než loni. Po listopadovém výpadku v některých ordinacích látky stále chybí. Distributor nyní odbavuje zhruba dva až tři týdny staré objednávky.
„Už jsme asi měsíc neměli žádnou vakcínu, a proto jsme počítali, že toho budeme mít víc. Každý den nám volají pacienti, nicméně dorazila jen jedna očkovací látka,“ přiblížila praktická lékařka Alla Hychka po rozvážce vakcín.
Přednost dostaly ordinace, které objednaly dříve. Na jednu ordinaci připadlo v průměru patnáct vakcín. Jen v Radlicích ale mají v pořadníku kolem padesáti pacientů. Denně se teď v Česku očkuje tři a půl tisíce lidí. Zájmu nestačí ani mimořádné dodávky.
„Tento týden má do České republiky dorazit zhruba 35 tisíc dalších mimořádných dávek. S tím že v současné době ministerstvo vykomunikovává dalších třicet tisíc dávek. Pokud na francouzské straně budou tyto vakcíny stále k dispozici, tak předpokládáme, že by do České republiky mohly dorazit před Vánocemi,“ sdělil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum.
Nejvíc případů žloutenky je v Praze, i když nyní hygienici zaznamenávají sestupný trend. „V listopadu jsme zaznamenali téměř 230 případů onemocnění hepatitidou A, je to skoro o třetinu míň než v předchozím měsíci,“ sdělila mluvčí pražské hygieny Petra Batók.
„Hepatitida typu A není onemocnění, kde jeden jednoměsíční trend by pro nás byl zajímavý, stále je vhodné mít na paměti ta standardní opatření – očkování a mytí si rukou,“ doplnil Fošum.
Hygienici poukazují na to, že zvýšený výskyt žloutenky obvykle trvá tři po sobě jdoucí roky. Současná vlna se začala zvedat loni, letos je už případů 4,5krát více.