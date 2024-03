Čtvrteční protest zemědělců může komplikovat dopravu v Praze, varuje policie. Zveřejnila trasu

Zemědělci dorazí na čtvrteční protest do Prahy kolem šesté hodiny ráno. S traktory a další zemědělskou technikou budou jezdit kolem Letenských sadů, kolem poledne se přesunou před Úřad vlády, uvedla v úterý odpoledne pražská policie na webu. Policisté odhadují, že přijet mohou stovky kusů zemědělské techniky a mohou komplikovat ranní a dopolední dopravu v centru Prahy.

Zemědělci chtějí přijet s technikou do Prahy ve směru od Vestce, Kněževsi, Jesenice, Nové Vsi a Letňan. Příjezd techniky se očekává okolo šesté hodiny ráno a následně mají protestující v plánu jezdit po trase nábřeží Edvarda Beneše, Chotkova ulice, ulice Milady Horákové, Veletržní ulice, ulice Dukelských hrdinů a dál po nábřeží k Úřadu vlády. Hodinu před polednem se protest přesune právě před Strakovu akademii, kde by měl pokračovat do 13:30.

Na protestní jízdu budou podle policejního mluvčího Jana Daňka dohlížet desítky policistů převážně z dopravní služby, kteří budou řídit dopravu, aby byla co nejplynulejší. „V pohotovosti budou i kolegové z antikonfliktního týmu a pořádkové policie,“ dodal mluvčí. Motoristé by podle něj měli ve čtvrtek ráno a dopoledne počítat s komplikacemi v dopravě na ohlášené trase a přizpůsobit tomu své plány.

Protestní akci svolali na čtvrtek představitelé Agrární komory ČR a Zemědělského svazu. Protestní jízdu Prahou podpořili i zástupci Společnosti mladých agrárníků a Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) v pátek uvedl, že vláda vyšla vstříc některým z pěti požadavků farmářů. Farmáři však v pondělí prohlásili, že taková pomoc nestačí. Výborný deklaroval, že je ochoten se zemědělci dál jednat, ale ne pod ultimáty.