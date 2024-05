Chceme bezplatný přístup k internetu pro všechny, říká Zbyněk Hromek kandidující za stranu Nový směr

Zástupci všech stran a hnutí, které letos kandidují do Evropského parlamentu, dostávají postupně prostor na ČT24. Lídr kandidátky a předseda strany Nový směr Zbyněk Hromek si klade za cíl prosadit například právo na informace, tedy bezplatný přístup k internetu pro všechny. Podle něj by si EU zasloužila reformu, protože občanům čím dál více přikazuje a svou byrokracií je omezuje. Podotkl, že je pro rozšiřování EU, ale jen když kandidátské státy splní přísná kritéria. Uvedl také, že Ukrajině by se mělo pomáhat, ale ne zbraněmi. Kritizoval také nově schválený migrační pakt, který podle něj neřeší návratovou politiku.

Dnes máte rozdílné mzdy – tří až čtyřnásobek menší, než máme v Evropské unii. Na druhou stranu jsme možná dosáhli srovnání cen komodit, potravin, což ale bohužel není ke chlubení, spíše k zamyšlení. Takže první fáze – ano, druhá fáze, kdy dochází i k omezování osobní svobody, omezování ekonomiky, kdy nám Evropská unie začíná čím dál více přikazovat, to asi není v pořádku, hraničí to s bývalou politikou Rady vzájemné hospodářské pomoci, takže si myslím, že Evropská unie by zasloužila rozhodně nějakou reformu.

Já si myslím, že zprvu to hodnocení by mělo být velmi pozitivní, protože naplnilo očekávání našich občanů. Dostali jsme se na volný trh Evropské unie, dostali jsme se do oběhu jak finančních prostředků, tak volného pohybu osob, to znamená, že ta litera Evropského parlamentu, ta prvotní myšlenka byla naplněna v rámci našeho přistoupení, ale pak se asi něco pokazilo a nastala situace, kdy občané zjišťují, že sliby politiků o tom, že se srovnají mzdy, nebyly naplněny.

Když to promítneme do toho, co byste v Evropském parlamentu chtěli prosadit, čemu naopak bránit, tak co by to bylo?

Samozřejmě právo na informace, je to náš volební program, kdy chceme ten bezplatný přístup internetu pro všechny. Potom je to zastupování našich voličů takovým způsobem, aby nedocházelo k omezování osobních práv a svobod. Jde o to, že Evropská unie, jak jsem už naznačil, v rámci své byrokracie omezuje občany Evropské unie, a tudíž nenaplňuje už tu prvotní myšlenku z doby, kdy vznikala.

Měla by se Evropská unie rozšiřovat?

Já si myslím, že to je otázka pro odborníky. Samozřejmě já s tím problém nemám, ale jde o to, že Evropská unie se může rozšířit o státy, které splňují striktní podmínky. Pokud nesplňují tyto podmínky – otázka kompatibility s ekonomikou, právem, demokracií – tak taková země nemá v Evropské unii co dělat, čili pokud budou splňovat podmínky – buďme přísní na všechny, stejný metr na všechny, potom ano.

Nakonec je to ale politické rozhodnutí, když budeme konkrétní, o koho rozšířit, o koho nerozšířit? Ve hře jsou země západního Balkánu, Ukrajina, to je to, co sledujeme.

Ukrajina podle mého názoru v současné době nesplňuje tyto podmínky. Můžeme se s ní o přístupových jednáních bavit, to je samozřejmé, ale zásadou podle mého názoru je demokracie – svobodné volby, demokracie a ta ekonomika samozřejmě hraje důležitou roli pro ty země.

Jak hodnotíte schválený migrační pakt, tedy nová pravidla migrační a azylové politiky Evropské unie, která mají začít platit?

Obávám se, že to není zrovna nejlepší smlouva, kterou EU vytvořila. Je to pakt, který sice má nějak řešit, ale ve své podstatně neřeší návratovou politiku, neřeší situaci v zemích, odkud imigranti přicházejí. Takže za mě rozhodně nepodporuji tento pakt a myslím si, že by nám pak naopak Evropská unie měla zlepšit hlídání svých vnějších hranic.