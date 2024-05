Brusel doufá v účast mladých u voleb, ti mnohde tíhnou k extrému

Bruselské instituce i kandidáti do Evropského parlamentu usilují o přízeň generace Z. Před pěti lety mladé voliče zmobilizovala evropská klimatická krize, v letošních volbách se mladá generace v některých zemích přiklání k extremističtějším stranám. Podle odborníků má obavy z vlastní budoucnosti. V části Evropy navíc letos mohou vybrat složení nového parlamentu i šestnáctiletí.

V květnu 2019, tedy v době konání posledních evropských voleb, přesáhla celková účast v hlasování padesát procent. Šlo o nejvyšší číslo za poslední dvě desetiletí – a to právě díky voličům v kategorii do 24 let. Těch k urnám dorazilo o polovinu více, než jak tomu bylo v roce 2014.

Podle odborníků se i na základě názorů mladých voličů Evropská unie nakonec přiklonila ke Green Dealu. Pocity naděje ovšem brzy přebily pandemie covidu-19, rostoucí ceny a ruská válka na Ukrajině. A mezi mladou generací prý převládl pocit, že je nic dobrého nečeká.