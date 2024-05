O eurovolby se zajímá většina lidí, přijde ale jen třetina, ukázal průzkum Ipsos

Spíše než rozhodnout o složení orgánu, který má rozhodující slovo při schvalování evropské legislativy, budou chtít čeští voliči u červnových eurovoleb vyjádřit názor na současnou vládu. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro službu ČTK Connect. Z průzkumu také vyplynulo, že by o složení Evropského parlamentu mohla v Česku hlasovat asi třetina voličů.

Dvě třetiny účastníků průzkumu uvedly, že považují volby do Evropského parlamentu za důležitější než ty předchozí. A to hlavně kvůli prosazení nového směřování Unie nebo kvůli zhoršující se situaci ve světě. Bezpečnost považují Češi podle průzkumu za to nejdůležitější, co by EU měla svým členským zemím zaručit.

Koho budou volit, se účastníci průzkumu rozhodují nejčastěji (47 procent) podle důvěryhodnosti kandidátů, přes čtvrtinu volí podle konkrétních otázek nebo problémů, které považuji za důležité. Čtvrtina lidí uvedla, že se rozhoduje na základě výsledků strany nebo kandidáta. Stále stejnou stranu, hnutí nebo koalici volí dvaadvacet procent Čechů a podle osobní charakteristiky kandidátů si vybírá zhruba pětina lidí.

Do dvou podobně velkých táborů jsou Češi rozděleni v otázce, zda má mít kandidát předchozí zkušenost s působením v EP. Rozhodně či spíše důležité je to pro 46 procent lidí, opačný názor zastává 44 procent respondentů. Zbytek dotázaných nevěděl.

Agentura Ipsos se v průzkumu obrátila na reprezentativní vzorek 1025 lidí nad 18 let. Dotazovala se mezi 15. a 20. dubnem prostřednictvím on-line panelu Populace.cz.