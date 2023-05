Oceánské proudy se mohou zastavit už v tomto století, predikuje model. Důsledky jsou nedozírné

Pro současný svět je důležité, že oceány obecně do svých hlubin ukládají obrovské množství tepla, které by jinak ohřívalo zemský povrch a výrazně ztěžovalo život na pevninách.

Tento dopravník teplé vody má dva dominantní „motory“: je poháněný klesáním studené slané vody ke dnu v severním Atlantiku poblíž Grónska a v Jižním oceánu u Antarktidy. Ta jde ke dnu proto, že se nevstřebává do ledu a koncentruje se v ní sůl tak moc, až se stává hustější a tedy těžší. Nakonec je o tolik těžší než zbytek, že začne klesat ke dnu.

Opomenutý jih

Rychlá klimatická změna, kterou teď Země zažívá kvůli tomu, kolik fosilních paliv lidstvo spaluje, koloběh narušuje. Teplejší povrch planety znamená méně ledu na pólech. A současně více tajícího ledu, který nebyl v oceánu, ale na pevnině a který se do moří v podobě vody uvolňuje.

Více sladké vody z ledu v oceánu představuje problém – je totiž méně hustá a obtížněji klesá ke dnu, což narušuje výše popsaný koloběh, a to na obou pólech planety s důsledkem pro její další regiony. Že tající studená voda z ledovců nabourá Golfský proud, je pravděpodobné podle většiny klimatických modelů, rozcházejí se ale v tom, kdy by se to mělo stát – v tomto století je to krajně nepravděpodobné.

Jih planety ale není tak blízko špičkových vědeckých institucí, nežije tam tolik lidí a obecně se antarktické vodě výzkum věnoval méně než té arktické. Novější výzkumy se shodují, že je stejně ohrožený narušením cirkulace jako sever. Podle Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC) je pravděpodobné, že se to odehraje ještě ve 21. století. V jaké jeho části si vědci netroufali předpovídat, chyběla jim k tomu data. Americko-australský výzkum je ale má.

Co všechno hrozí

Do poloviny tohoto století by mělo do oceánů kolem Antarktidy klesat asi o 42 procent méně vody než v současnosti. Na severní polokouli je to přitom pokles jen o 19 procent. Po polovině století by se pak měl pokles ještě zrychlit.



Problém je, že procesy v oceánech mají obrovskou setrvačnost, hlavně kvůli fyzikálním vlastnostem vody. Takže jakmile se jednou tento proces zastaví, jen tak se znovu nespustí. Podle vědců to může trvat až do doby, kdy Antarktida přestane tát, což může trvat celé stovky let. Tato změna je podle autorů studie rychlá, stejně jako celá současná změna klimatu.