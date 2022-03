Putin je zločinec. Kdyby dobyl Ukrajinu, nezastaví se, varuje ruský historik Zubov

Ukrajina je součást naší země, která je jenom dočasně nezávislá, a on se nyní snaží likvidovat tuto dočasnou nezávislost. Teď tam probíhá strašlivá válka, ze které je mi fyzicky nevolno, je to strašné.

Zatím tady ta přímá hrozba není. Pokud bychom měli odjíždět, tak mě zvou mimo jiné do České republiky - Masarykova univerzita v Brně, Karlova univerzita v Praze. Nabízejí mi katedru a možnost učit, za to jsem velmi rád, ale zatím jsem tady a doufám, že tady ještě nějakou dobu pobudu.

Chápejte, já považuji za svoji povinnost zůstávat v Rusku, protože pokud všichni odjedeme, tak necháme Rusko napospas Putinovi, a to bude špatně. Takže chci zůstat do posledního momentu ve své zemi. Taky už nejsem mladý člověk a samozřejmě tyto změny nejsou jednoduché. Ale pokud by tady vznikla nějaká hrozba mému životu nebo životu mé ženy, tak bychom odjeli.

Myslím, že na to nemá vliv nikdo. Myslím, že i pro ten nejbližší okruh spolupracovníků, jako je prezidentská rada, vedení KGB, FSB, jeho rozhodnutí bylo překvapením. Existuje několik ideologů takovéto války, je to třeba Vladislav Surkov nebo reakční filozof Dugin, ale to jsou lidé, kterým možná naslouchá, ale nejsou pro něho autoritou. On je autoritou jenom sám pro sebe.

Ano, vím to. Ale doufám, že putinovský režim nebude existovat panáct let, že bude existovat kratší dobu. A i kdybych měl přijít o život, já už jsem starý člověk. Musíte být někdy připraven se rozloučit se životem, ale nechcete se rozloučit se svým svědomím.

To je tragédie vládců, kteří vládnou dlouho, a není to přitom monarcha, který by vládl tradičně dlouho. Je to prezident, který se vlastně podvodně a násilně drží u moci a získává dojem, že cokoliv si usmyslí, je možné realizovat. Do určitého momentu to tak bylo, ale válka, to je věc, která velice krutě obnažuje pravdu a Putin vidí, že ty jeho plány nejsou realizovatelné. Neporazil Ukrajinu za dva dny. Nevítali ho na Ukrajině chlebem a solí a květinami, ale setkal se s ozbrojeným odporem.

To bylo pro něj překvapení, takže se nyní zlobí na své okolí, které mu lhalo, které mu říkalo, že Ukrajina bude vítat Putina. Zlobí se na ty, kdo mu říkali, že naše armáda je ve skvělém stavu a že přemůže Ukrajinu za pár hodin. To nebyla pravda a myslím, že teď tam v těch nejvyšších patrech ruské moci jsou velké problémy, není to elita v pravém slova smyslu, jsou to lidé, kteří uchvátili moc.

Když jsme spolu mluvili v Hyde Parku Civilizace v říjnu 2014, říkal jste, cituji: „Je pro mě těžké srovnávat Stalina a Putina. To jsou skutečně lidé úplně jiných rozměrů. I co se týče těch hrůz a teroru. Putin je skutečně obyčejný evropský politik takové klasické moderní úrovně. Rozhodně to není ztělesnění pekla, jak tomu bylo v případě Stalina či Hitlera.“ Jak Putina hodnotíte tímto pohledem dnes?

Je mi líto, že jsem to tehdy takto formuloval. Já jsem chápal, kdo to Putin je, že je důstojníkem KGB, což je zločinecká organizace, analogická gestapu hitlerovskému, že je to organizace, která likvidovala lidi ve všech republikách bývalého Sovětského svazu. Putin dobrovolně pro tuto organizaci pracoval a vlastně slaví nejrůznější výročí. Prosinec 1917, kdy byla založena Čeka, NKVD, KGB, oslavuje s velkou pompou v Bojšom Těátre. A přitom je to zločinecká organizace a vzhledem k tomu, že Putin se považuje za jejího člena, je to taky zločinec. Když jsem o něm hovořil jako o evropském politikovi, tak jsem se mýlil a je mi to líto.