Rusko se snaží zapojit Čínu do války. Její moderní zbraně by mohly zvrátit situaci na bojišti

Postoj Číny k ruské invazi stále zůstává nejasný. Čínský prezident Si Ťin-pching řekl, že události na Ukrajině nejsou v ničím zájmu, velvyslanec země pak odmítl, že by Peking Moskvě dodával zbraně. Jen několik dní poté však jiný vysoký čínský politik kritizoval sankce proti Rusku. Rusko se snaží spojence do konfliktu zatáhnout, pro Čínu by však konfrontace výhodná nebyla a v případě porážky Ruska by mohla oslabit i pozici čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Spekulace o dodávkách moderních zbraní, které by mohly změnit situaci na ukrajinském bojišti, ale zůstávají živé, obávají se jich i americké tajné služby.