Protilátky po čínských vakcínách rychle klesají, varují vědci. Problém je to hlavně pro seniory

Podle vědeckého žurnálu Nature imunita po dvou dávkách obou čínských vakcín rychle slábne a ochrana, kterou poskytují zejména starším lidem, je tedy značně omezená. Světová zdravotnická organizace (WHO) proto v polovině října oznámila doporučení své Strategické poradní skupiny odborníků pro očkování (SAGE), že lidé starší 60 let by měli dostat třetí dávku stejné nebo jiné vakcíny - jen tak bude zajištěna dostatečná ochrana očkovaných.

Toto doporučení je „rozumné a nezbytné“, komentoval výsledky imunolog Manoel Barral-Netto z Brazílie, která právě na čínské vakcíny vsadila.

Někteří odborníci ale zpochybňují, zda by se čínské očkování založené na starší technologii inaktivovaného viru mělo vůbec nadále používat, když jsou k dispozici jiné, účinnější možnosti. Skupina SAGE s tím ale nesouhlasí. „Nejsou to špatné vakcíny. Jsou to jen vakcíny, které ještě nebyly optimalizovány,“ namítá indický poradce SAGE Gagandeep Kang.