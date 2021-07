Čínská vakcína je znepokojivým způsobem neúčinná u seniorů, říká studie. Maďarsko nabízí preventivní třetí dávku

Nové výsledky pocházejí z Maďarska, kde vědci zkoumali krevní vzorky 450 lidí, jimž byly podány dvě dávky čínské látky. Ukázalo se, že u mladších osob byly účinky dobré: protilátky mělo přes devadesát procent očkovaných ve věku pod 50 let. Jenže s věkem účinnost rychle klesala, a u osmdesátníků a starších měla měřitelnou hodnotu protilátek jen polovina očkovaných.

Ohledně účinků čínské vakcíny Sinopharm se objevily první pochybnosti už na začátku letošního května. Tehdy se covid začal rychle šířit po Seychelách , a to přesto, že tam bylo naočkováno přes sedmdesát procent obyvatel – většina právě čínskou vakcínou. Podobné problémy měla i jiná čínská vakcína .

Co vlastně říkají protilátky?

Samotná hladina protilátek není jednoznačným měřítkem toho, jak moc a zda vůbec je očkovaný člověk chráněný před covidem, ale zatím lepší metoda nevznikla. Jde o dobrý základ, který naznačuje, jak se bude imunitní odpověď vyvíjet a jakou má sílu.

Čínská Národní zdravotnická komise se ke studii odmítla vyjádřit s tím, že bude reagovat pouze na studie vlád nebo významných výzkumných institucí. Vakcína Sinopharm byla letos v květnu schválená Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a používá se ve více než padesáti zemích celého světa. V Evropě je nejrozšířenější právě v Maďarsku.

Nejčastějším důvodem využívání této očkovací látky byla její snadná dostupnost; Čína je dokázala rychle dodat do zemí, které se k jiným vakcínám nedokázaly dostat. WHO se naposledky k účinnost Sinopharmu oficiálně vyjadřovala na jaře, když uvedla, že není důvod domnívat se, že by u starších osob měla fungovala jinak než u mladých.

Podle studie společnosti Sinopharm by se měla účinnost této vakcíny pohybovat kolem 78 procent – kritici ale namítají, že téměř všichni účastníci závěrečné fáze klinických studií této látky byli mladší než 60 let. A její výzkumníci uvedli, že neexistuje dostatek důkazů, aby bylo možné říci, jak vakcíny fungují u starších osob.

Třetí dávka pro jistotu

V Maďarsku vláda zpočátku obavy z nízké účinnosti odmítala, minulý týden ale ustoupila a oznámila, že zájemci dostanou nepovinnou třetí dávku této vakcíny.

Maďarsko není jedinou zemí, která už musela na potenciálně nižší ochranu poskytovanou tímto očkováním reagovat. Také Spojené arabské emiráty a Bahrajn již v květnu oznámily, že i ony budou nabízet třetí dávku Sinopharmu kvůli obavám z nedostatečné protilátkové odpovědi.

Bahrajn doporučil, aby osoby starší 50 let a některé další zranitelné osoby dostaly jako posilovací dávku vakcínu společnosti Pfizer-BioNTech bez ohledu na to, že původně dostaly vakcínu Sinopharm.