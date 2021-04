Čínská vakcína proti covidu je výrazně méně účinná než mRNA očkování, ukazují data z Jižní Ameriky

U usmrcených vakcín je ale situace odlišná. Jsou založené na celém viru, takže změny proteinu v hrotu by pro ně teoreticky neměly představovat takový problém. Podle epidemiologa Erica Feigl-Dinga to vyvažuje nižší účinnost inaktivovaných vakcín. Obecně je sice nižší (účinnost vakcíny Pfizer a Moderna se pohybuje kolem 95 procent), ale mohly a měly by být účinnější proti širšímu spektru variant. Zatím je ale na definitivní odpovědi příliš brzy, byť náznaky už existují.

Sérologické studie ukazují, že CoronaVac je velmi podobně účinná proti různým variantám, což odpovídá i teorii očkování. Jde o výhodu, která spočívá v samotném principu různých druhů očkování; mRNA a vektorové vakcíny totiž učí imunitu těla jen proti jedné část viru - u covidu je to jeho hrot, jímž proniká do buňky. Pokud se jeho tvar mutacemi příliš změní, protilátky mohou mít problémy s účinností proti příliš odlišné variantě.

Například v Turecka byla její účinnost 83,5 procent, v Indonésii 65 procent. Velmi odlišná data poskytlo Chile: „ ochrana po jedné dávce se odhaduje na 3 procenta, u těch se dvěma dávkami méně než 14 dní po sobě je to 27,7 procent a pokud byla druhá dávka podána po více než 14 dnech, tak to bylo 56,5 procent.“

Mluvčí Sinovacu Li-ou Pchej-čcheng v rozhovoru pro agenturu AP uznal, že byla zjištěna různá úroveň účinnosti, ale dodal, že to může být způsobeno věkem lidí ve studii, kmenem viru a dalšími faktory. Studie podle mluvčího považují ochranu za „možná lepší“, pokud je doba mezi očkováním delší než současných 14 dní, ale také neuvedl nic, co by nasvědčovalo tomu, že by se to mohlo stát běžnou praxí.

Čína o nižší účinnosti ví

Agentura AP nicméně 11. dubna informovala, že si je Čína vakcinační slabiny vědomá; ředitel čínského Centra pro kontrolu a prevenci nemocí Kao Fu podle ní uvedl, že současné čínské vakcíny nabízejí jen nízkou ochranu proti koronaviru. Současně popsal, že se již pracuje na strategii, která by měla zvýšit jejich účinnost.

„Vyřešíme problém, že současné vakcíny nemají příliš vysokou míru ochrany,“ řekl Kao v prezentaci o čínských vakcínách a očkovacích strategiích na konferenci, která se konala ve městě Čcheng-tu. „Nyní zvažujeme, jestli bychom pro očkování neměli použít různé vakcíny z různých technických linií,“ doplnil.