Neočkovat vakcínou Johnson & Johnson je jako chránit se před kapkami deště skokem do rybníka, říká Hořejší

„Bylo použito sedm milionů dávek a objevilo se sedm případů krevních sraženin, to je nesrovnatelné. Nebezpečí z toho, že se vakcína nebude používat, je desetitisíckrát větší, než že se používat nebude. Je to jak kdybychom se chtěli chránit před kapkami deště tím, že skočíme do rybníka,“ poměřuje imunolog z Akademie věd ČR Václav Hořejší.

„Je to obdobné jako v případě AstraZenecy a my musíme být opatrní, abychom i vzácné případy dokázali správně vyhodnotit. Jako lékař a imunolog stojím jasně na straně bezpečnosti,“ reaguje na pozastavení očkování vakcínou Johnson & Johnson v USA imunolog z Masarykovy univerzity Vojtěch Thon.

Využití ruského Sputniku

Hořejší je také pro použití právě vakcíny Sputnik V. „Ty dosavadní údaje jsou pozitivní, nic by nemělo bránit schválení, ať to bude schvalovat Evropská léková agentura, nebo národní, tak je to potřeba udělat,“ souhlasí s ověřením vakcíny Hořejší. Upozorňuje také, že největší množství Sputniku se vyrábí ne v Rusku, ale v Indii.

„Je potřeba získat kvalitní vakcínu a vyzkoušet, udělat si testy, co obsahuje jednotlivá šarže. Když toto uděláte, tak pak víte, s čím pracujete. Zásadní je mít kvalitní vakcínu a vědět, co v ní je,“ vyzdvihuje Thon. Upozorňuje ale na časovou tíseň.

Otázkou totiž zůstává, za jak dlouho a jaké množství Sputniku se dostane při jeho případném schválení do distribuce. „Pokud v té době, kdy už bude schválený Sputnik, budeme mít nadbytek jiných vakcín, tak budeme očkovat něčím jiným, neříkám, že by se preferoval Sputnik, vždycky jsem to bral, že to byla taková nouzová záležitost,“ vysvětluje Hořejší.

„Tady je neracionální debata o všech vakcínách, musíme se od toho odpoutat a jít po vědecké stránce věci. V naší zemi umírají zbytečně lidé, ztratili jsme sedm tisíc seniorů úplně zbytečně, protože jsme nepostupovali jako Velká Británie. Teď je potřeba nasadit všechny otestované vakcíny v první dávce lidem nad 65 let jako prioritu a můžeme zachránit tisíce lidí,“ doporučuje Thon.

S prioritizací první dávky u starších lidí oproti druhým dávkám u ostatních souhlasí i imunolog Hořejší. Také kritizuje politizaci debaty o vakcíně Sputnik, která se podle něj přelévá do toho, že „Rusko je náš smrtelný nepřítel“.