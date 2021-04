Pandemie ve světě: V USA doporučili přerušit očkování vakcínou Johnson & Johnson, Merkelová chce nouzovou brzdu

Americké úřady prověřují šest případů krevních sraženin

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) vyšetřují vzácné zprávy o problémech s krevními sraženinami u lidí naočkovaných vakcínou od firmy Johson & Johnson. Ve společném prohlášení doporučily, aby bylo v zájmu maximální opatrnosti očkování touto vakcínou pozastaveno.

CDC a FDA analyzují šest nahlášených případů „vzácného a závažného druhu krevní sraženiny u jednotlivců poté, co dostali vakcínu“. K pondělnímu datu bylo v USA podáno skoro sedm milionů dávek dané očkovací látky.

Přesto, že se zmíněný problém zdá být „extrémně vzácný“, federální experti doporučili vakcínu odstavit, dokud nebudou mít podrobnější informace.

Vzácný syndrom zahrnující krevní sraženiny úřady zaznamenaly u šesti žen ve věku 18 až 48 let, uvedl list The New York Times. Jedna z žen zemřela a další skončila v nemocnici ve vážném stavu. Problémy se údajně ve všech případech objevily v rozmezí přibližně dvou týdnů od očkování jednodávkovou vakcínou.