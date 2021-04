Británie rozvolňuje. Lidé mohou do obchodů, na zahrádky restaurací či do kadeřnictví

Počet úmrtí v Británii v souvislosti s koronavirem je v posledních dnech jednociferný, nejnižší za poslední půlrok, uvádí zpravodaj ČT v Anglii Bohumil Vostal.

V Anglii mohou fungovat všechny obchody, salony krásy, posilovny, lázně, zoologické zahrady, knihovny, komunitní centra i zábavní parky. Mimo jiné jsou povoleny veškeré cesty mezi Anglií a Walesem, děti se mohou vrátit k vnitřním zájmovým aktivitám a rozšiřují se také možnosti návštěv v domovech pro seniory. Lidé si mohou dát jídlo či alkohol na zahrádkách restaurací a hospod. Další opatření, která se týkají například omezení sociálních kontaktů, by ale podle dříve představeného plánu britské vlády měla trvat nejméně do 21. června.

Také ve Walesu se otevřely obchody a začaly fungovat služby, jako například kadeřnictví. V Severním Irsku po třech měsících již neplatí výzva, aby lidé zůstávali s výjimkou nutných obchůzek doma, a k prezenční výuce se vrátila část žáků. Ve Skotsku se k běžné výuce vrátili prakticky všichni školáci, některé školy jsou však ještě zavřené kvůli velikonočním prázdninám.

Testuje se dál

Lidé mají také nově od vlády v Anglii nárok na dva rychlotesty na koronavirus týdně. Ty je možné objednat domů, výsledek je pak hotový během třiceti minut. Nabídka byla zavedena proto, že jeden ze tří nakažených nemá symptomy a může tak roznášet virus dál.

„V tuto chvíli jsou stále slyšet hlasy, které nabádají k opatrnosti, ale tvrdá kritika kroků vlády, co se týče rozvolňování, slyšet není,“ uvedl zpravodaj.

Pondělní vydání novin The Times má informaci, že britská vláda již stihla naočkovat každého staršího padesáti let, nyní se chystá nabídnout očkování starším čtyřiceti let. Alespoň jednu dávku dostalo přes 32 milionů Britů, to je víc než polovina populace. Panuje obava, zda bude mít vláda dost vakcín, aby všichni měli i druhou dávku.

Vakcinační pasy v Británii zatím nebyly zavedeny, podle průzkumu agentury YouGov s nimi ale většina Britů souhlasí, pokud to bude znamenat konec rozestupů. Největší podpora pasů je v případě sportovních akcí, koncertů, nočních klubů, prokazovat se jimi v obchodech si ale většina Britů nedokáže představit.