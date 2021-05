Očkovali proti covidu 70 procent obyvatel, přesto na Seychelách přibývá nakažených

Seychely patří v očkování proti novému koronaviru mezi nejúspěšnější země na světě. Plně naočkovaly 61,9 procenta obyvatel a alespoň jednu dávku vakcíny dostalo dokonce 70,2 procenta tamních obyvatel. To je výrazně více, než se povedlo Izraeli, který je pokládaný za vzor v očkování –⁠ přitom má plně naočkováno „jen“ 56,2 procenta obyvatelstva.

Úřady zatím poskytly jen málo podrobností o tom, co by mohlo být za nárůstem infekce, kromě toho, že lidé méně dodržují opatření. Nárůst může být také způsoben tradičními oslavami spojenými s Velikonocemi.

Souostroví v Indickém oceánu, které má asi 98 tisíc obyvatel, je z velké části závislé na zahraniční turistice. Aby bylo bezpečnou destinací, začalo se zde s očkováním už v lednu, a to pomocí darovaných čínských vakcín ze Spojených arabských emirátů. Poté si země obstarala další vakcíny sama.

Zatím ještě není známo, jaké varianty jsou za prudké šíření nákazy zodpovědné. Ví se ale, že na Seychelách byla už v únoru nalezena takzvaná jihoafrická varianta označovaná experty jako B.1.351. Na menším vzorku lidí se v Jihoafrické republice prokázalo, že je právě vakcína AstraZeneca málo účinná proti této variantě koronaviru. Tamní vláda se proto přeorientovala na vakcíny Johnson & Johnson a začala jimi očkovat zdravotníky.

Testy provedené v Číně odhadly účinnost vakcíny od Sinopharmu na 79 procent, ve Spojených arabských emirátech na 86 procent. Týkaly se ale jen původní varianty nového koronaviru; o její účinnosti proti novým variantám zatím chybí informace.

Globální problém

Přesto vakcíny na Seychelách úspěšnost vykazují. Podle informací z minulého týdne bylo 65 procent nových případů mezi osobami, které ještě nedostaly obě dávky očkování.

Sherin Francisová, která vede seychelský turismus, uvedla pro deník Washington Post, že na souostroví jsou stále ještě lokality, které nejsou proočkované dostatečně, a nemoc se šíří právě tam. Francisová zdůraznila, že i očkovaní lidé se mohou nakazit. „Vakcíny jsou velmi efektivní v tom, že brání vážnému průběhu nemoci nebo smrti, jsou ale méně účinné v prevenci nákazy,“ uvedla.

Její slova potvrzují údaje o úmrtích: Seychely totiž zatím hlásí jen minimum úmrtí na covid, podle stránek tamního ministerstva zdravotnictví nemoci podlehlo pouze 28 lidí. Zvyšuje se ale obsazenost tamních nemocnic.

Podle profesora Davida Luceyho z Geisel School of Medicine by měly být Seychely varovným případem pro zbytek světa. Vědci by měli začít urychleně zkoumat, jak obě vakcíny na varianty reagují. „Vzhledem k rozšířenému mezinárodnímu použití těchto dvou vakcín má dění na Seychelách globální důsledky,“ uvedl vědec pro agenturu Bloomberg.