10+1 nejnebezpečnějších sopek světa. Jejich erupce ohrožují miliony lidí i stabilitu planety

Supervulkán je sopka schopná sopečnou erupcí produkovat ejekta větší než jeden tisíc kubických kilometrů. To je tisíckrát více než většina historických erupcí. Na Zemi se nachází několik doložených supervulkánů, jejichž dřívější erupce způsobily katastrofy globálních rozměrů. Tou nejslavnější je Yellowstonský vulkanický systém – je v ohledu na sílu případné erupce natolik výjimečný, že si zaslouží v podstatě vlastní kategorii. Zatímco ostatní sopky by ničily lidské životy, erupce tohoto supervulkánu by mohla zničit celé civilizace a možná i celé lidstvo.

Erupce yellowstonského supervulkánu by sice okamžitě zabila statisíce lidí, ale množství vyvrženého materiálu by podle síly erupce vedlo až ke snížení slunečního světla a důsledkem by bylo globální ochlazení a stmívání celé planety – tedy stav podobný jaderné zimě po atomové válce.

„Nevíme, kdy nejdřív může vybuchnout, z geologických záznamů a geofyzikálních přístrojových pozorování ale víme, že je to aktivní oblast a že k výbuchu zřejmě dojde – nevíme ale jestli za tisíc nebo deset tisíc let,“ uvedl Prokop Závada z Geofyzikálního ústavu AV ČR.

Supervulkán vybuchuje zhruba každých 500 tisíc let, přičemž exploze jsou rozsáhlé a ničivé. „Vytvoří se sopečný oblak, který zahalí na nějaké období nejjemnějším popelem celou planetu Zemi. Vytvoří i sopečný popel v nějaké vrstvě, která by pokryla velké území Spojených států. V dnešní době by to mělo katastrofické následky. V moderní historii jsme se ještě s takovým výbuchem nesetkali,“ upozornil Závada.