Čína bojuje s variantou delta. Kanton se před covidem uzavírá

Riziková snídaně

Nová varianta je zřejmě silnějším nepřítelem než původní divoký kmen, virus se už totiž dokázal lépe adaptovat na člověka. Kantonští epidemiologové a hygienici detailně sledovali kontakty nakažených a všechny případy trasovali.

Ukázalo se, že některé z prvních případů v ohnisku nákazy v Kantonu jen snídaly ve stejné restauraci – někteří z nakažených přitom spolu vůbec neměli přímý kontakt a seděli v místnosti odděleně několik metrů od těch, od nichž se nakazili. To ukazuje, že tato varianta je vysoce nakažlivá a může se velmi snadno šířit vzduchem.

Cai uvedl, že nakažlivost této varianty je alarmující. Jak se virus šíří, jeho virová nálož nevykazuje výrazný pokles, což naznačuje, že je mnohem silnější než loni, doplnil vědec a dodal, že více pacientů v současném kantonském ohnisku bylo bezpříznakových. „Mnoho z nich netrpělo horečkou, kašlem ani jinými příznaky, i když jejich plíce ukazovaly na CT snímcích infekci,“ uvedl vědec.

To sice může vypadat pozitivně, ale ve skutečnosti to představuje hrozbu – lidé bez příznaků mohou snadno nakazit ty méně šťastné a nemoc se může nesmírně rychle šířit, aniž by to dokázal kdokoliv standardními metodami odhalit.

I v Číně je pro nyní základním nástrojem proti šíření nemoci a odhalení viru detailní testování pomocí PCR testů. Městská čtvrt Liwan, epicentrum kantonské vlny epidemie, začala už 25. května s hromadným testováním všech 730 tisíc obyvatel, kteří zde trvale nebo přechodně žijí. Od 30. května bylo testování rozšířeno do dalších městských částí.

Na začátku června pak dokonce Kanton dočasně pozastavil veškerá očkování veřejnosti – právě proto, aby se síly veškerých lékařských kapacit mohly zcela koncentrovat právě na testování.

„Hlavním úkolem je urychlení testování. Tím se nejrychleji přeruší přenos viru,“ uvedl na tiskové konferenci doktor Zhong Nanshan, čtyřiaosmdesátiletý pulmonolog, který v roce 2003 vedl v Číně boj proti viru SARS a který hraje významnou roli i v současné pandemii.

Hledá se pacient nula

Na brífinku 31. května náměstek starosty Kantonu Li Ming uvedl, že „v podstatě přišli na to, kudy se nákaza přenáší“. Většina nových případů byla vystopována právě ve výše zmíněné městské části Liwan. Původ epidemie delty ale stále zůstává záhadou – nikdo zatím neví, kdo byl oním pacientem nula, který virus do města přinesl. Zdá se, že šlo o import ze zahraničí, ale země původu ani konkrétní přenašeč nejsou známí.

Město je ale na importy připravené. Právě přes Kanton do Číny proudí až devadesát procent všech příchozích cestujících ze zahraničí. Úřady se totiž snaží ve snaze o kontrolu pandemie omezovat mezinárodních lety jen na vybraná letiště s těmi nejlepšími opatřeními. Všichni, kdo se takto do země dostanou, se pak musí na 14 dní povinně izolovat v karanténě; k tomu slouží asi tři stovky specializovaných hotelů v celé provincii.