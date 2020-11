PCR, LAMP, antigenní nebo protilátkové. Každý test na covid má smysl, ale vždy jiný účel

PCR a antigenní testy jsou dvě hlavní metody přímých testů, tedy těch, které zjišťují, jestli je virus v těle stále přítomný. Mají svá specifika a tedy také jiné výhody a jiné nevýhody. Naopak protilátkové testy mají za úkol zjistit, jestli už člověk covid-19 prodělal. Další metody testování vědci stále vyvíjejí.

Není test jako test

Antigenní testy jsou výrazně rychlejší a levnější. Výsledek je k dispozici asi za čtvrt hodiny, maximálně do 30 minut. Oproti tomu na výsledky PCR testu se obvykle čeká několik hodin. Je to mimo jiné způsobené i tím, že zatímco antigenní test se dá použít kdekoliv, k vyhodnocování PCR testů je potřeba vzorek dovézt do laboratoře a celý proces se tak výrazně prodlouží.

To potvrzuje Pavel Dřevínek z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, podle kterého není hlavním problémem u PCR testů provedení izolace RNA a PCR, to by mohlo trvat maximálně 3 hodiny. Ale velké množství času se strácí po odběru materiálu během transportu do laboratoře.

Každý z testů také hledá ve vzorku něco jiného a navíc jinou metodou: zatímco antigenní test pátrá po bílkovině z povrchu koronaviru, PCR test hledá přímo genetickou informaci. Při metodě PCR se totiž nukleová kyselina cíleně množí a odborníci jsou tak z malého vzorku schopni získat hodně materiálu.

To antigenní testy neumí – detekují bílkovinu v množství, které ve vzorku skutečně je. Odběr vzorku je u nich stejný jako u PCR testů. Ve výtěru z nosohltanu ale odborníci hledají místo genetické informace viru takzvané antigeny na jeho povrchu.