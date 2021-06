I československé ženy chtěly bojovat. Britové jim ale nedovolili střílet a po válce se na ně zapomnělo

„Maminka o žádný hold z rukou poválečného režimu nestála. Mnohokrát v pozdní noci u nás zvonili vždy dva chlapíci a maminka ve tmě přes záclonu s hrůzou sledovala, jestli tatínka neodvedou neznámo kam,“ popisuje Alexandra Dohnalová.

Její matkou byla Pavla Ederová, která společně s manželem Josefem Šamšulou sloužila u československé bombardovací peruti ve Velké Británii. I o jejím příběhu informuje historička Karolína Stegurová v nové knize I ženy chtěly bojovat.

Čechoslovačky mohly vstoupit k Britům. Exil pro ně vlastní jednotku nevytvořil

Pavla Ederová se narodila 13. května 1914 v oblasti současného severovýchodního Slovenska. Těsně před začátkem války se rozhodla odejít do Anglie. „Se svojí tetou se 11. února 1939 vydaly ze Slovenska přes Německo a Belgii až do Anglie. Teta Olga si zde chtěla otevřít krejčovský salon a maminka šla do anglické rodiny jako kuchařka a společnice manželů Danových. Pan Dan byl vysoký vojenský hodnostář. Chovali se k ní velmi laskavě až mateřsky a maminka ve svém vyprávění na ně vždy s láskou vzpomínala,“ popisuje její dcera.