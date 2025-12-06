Kočky mňoukají na muže víc než na ženy. Vědci mají vysvětlení


před 47 mminutami|Zdroj: ČT24, Ethology

Kočky jsou pro vědce skvělý studijní materiál. Díky tomu, že jsou domestikované méně než psi, nabízejí spoustu informací o tom, jak tento proces vypadá. V novém výzkumu, publikovaném v časopise Ethology, se vědci podívali na to, jak kočky vítají své majitele. Zjistili, že na muže mňoukají výrazně více než na ženy. A pokusili se vysvětlit proč.

Nastíněného chování si mohla řada majitelů koček všimnout. Mohli to ale pokládat za individualitu jejich mazlíčka nebo za něco, co vychází ze specifických vlastností domácnosti.

Teď turečtí vědci prostudovali tři desítky koček přímo v jejich domácím prostředí.

Kočka – ilustrační snímek

Majitelé měli na těle připevněné kamery, které ukazovaly, jak na ně kočka reaguje. Vědci tak mohli sledovat, jak vypadaly první okamžiky setkání se zvířetem po příchodu domů. Analyzovali pouze prvních sto sekund každého záznamu a sledovali dvaadvacet konkrétních typů kočičího chování. Mezi ně patřil počet mňoukání, otírání hlavy o nohu člověka a chování související se stresem, jako je zívání.

Muži jako objekt mňoukání

Po analýze stovek videoklipů vyšlo jasně najevo, že kočky častěji mňoukaly, předly nebo cvrlikaly, když vítaly mužské pečovatele. A to bez ohledu na věk, plemeno či pohlaví kočky nebo velikost domácnosti. V průměru kočky věnovaly 4,3 mňoukání během prvních sta sekund mužům, zatímco ženám jen 1,8.

To už je velmi výrazný rozdíl, který se na tak velkém vzorku nedá vysvětlit pomocí náhody nebo jinými argumenty. Vědci navrhli přesvědčivé vysvětlení – muži mají obecně tendenci méně se svými kočkami mluvit a jsou vůči nim také obecně méně pozorní, kočky tedy přizpůsobují svou komunikaci, aby upoutaly pozornost.

„Kočky používaly hlasovou komunikaci častěji při přivítání mužských pečovatelů. Ti se možná méně často zapojují do verbálních projevů ve srovnání s pečovatelkami. Tento rozdíl by mohl kočky podnítit k aktivnějšímu používání hlasových signálů, aby vyvolaly reakci mužských pečovatelů,“ uvedli autoři.

Kočka jednoho z autorů studie

Složité přivítání

Studie také zjistila, že kočky při pozdravu svých majitelů používají několik forem komunikace. Vykazují přátelské sociální chování (vztyčený ocas, přibližování se a otírání se o osobu) a vyrovnávací chování (zívání, protahování, škrábání).

Vědci to interpretují jako důkaz, že když kočka člověka pozdraví, jedná se o komplexní formu komunikace, která zahrnuje touhu po spojení ale současně i způsob, jak zvládat stres, například úlevu, že pečovatel je doma.

Tyto výsledky nabízejí podle autorů fascinující pohled na komunikaci a chování koček. Výzkum má i omezení – vznikl v jediné zemi, takže sociální normy chování mužů a žen vůči kočkám mohly hrát nějakou roli. Navíc měli vědci poměrně hodně natočených interakcí, ale samotný vzorek byl relativně malý. K potvrzení, jestli jsou tyto genderové rozdíly v mňoukání skutečně univerzální, jsou zapotřebí další studie v různých zemích a kulturách, dodávají vědci.

