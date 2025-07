Kočky spí častěji na levém boku. Vědci věří v evoluční důvody

před 27 m minutami | Zdroj: ČT24 , University of Prince Edward Island , Current Biology

Spánek na levém boku by kočkám mohl pomáhat přežít v nebezpečných podmínkách, ale také po probuzení ze spánku reagovat rychleji na blížící se kořist. Popsala to nová studie, která vyšla v recenzovaném žurnálu.

Z analýzy těchto záznamů ale vyplývá něco nečekaného a zajímavého: většina koček spí častěji a raději na levém boku. Biologové v odborném žurnálu Current Biology naznačují, že spaní na levém boku by mohlo kočkám pomáhat rychleji reagovat na případné hrozby, jež by se k nim mohly během spánku přiblížit.

„Protože kočky dávají přednost spánku ve vyvýšené poloze, po probuzení by okamžitě viděly predátory nebo kořist levou stranou svého zorného pole,“ vysvětlují autoři studie. „Vzhledem k tomu, že pravá hemisféra má pokročilé prostorové schopnosti a dokáže rychle koordinovat rychlý útěk a možná i lovecké funkce, spánek na levé straně je z hlediska evoluce výhodný pro přežití.“

Studie má slabiny

Autoři připouštějí, že tento závěr není definitivní, považují ho spíše za pracovní – rádi by ho vystavili dalším možnostem tím, že se podívají i na další možná vysvětlení a možné faktory.

Za největší slabinu svého výzkumu pokládají fakt, že nic nevědí o kočkách na videích. Právě to mohlo hrát roli: například to, jestli jde o pravácké nebo levácké kočky, by mohlo mít významný vliv. Tyto šelmy totiž podobně jako lidé mívají jednu končetinu dominantnější.