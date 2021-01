Zajímají nás teď opětovné infekce a odolnost covidu proti vakcínám, říká mikrobiolog z Cambridge

Jedná se o odhady založené na našich datech, která ukazují asi o čtyřicet procent efektivnější přenos. Nicméně pořád se jedná o odhady, v současné době probíhají experimenty za účelem zjištění, jak se virus chová po proniknutí do lidské buňky a jak se liší od původní varianty. My pochopitelně sledujeme tento virus dlouhodobě a průběžně odhady zpřesňujeme. Počáteční odhad byl čtyřicet procent.

My jsme následně zkoumali, jestli je výpadek genu S spojen s přítomností těchto mutací. Tohoto zjištění jsme využili pro testování napříč celou Anglií a zjistili jsme, jaké je zastoupení této varianty v populaci –⁠ a že narůstá. Následně jsme tato zjištění obratem hlásili anglickému Úřadu veřejného zdraví, vláda to zveřejnila a potom nahlásila WHO.

Má to hned několik důvodů. Objev nové varianty je skutečně „fantastický“, protože nám umožňuje sledovat pohyb viru v globálním měřítku, což mimo jiné umožňuje zemím, aby včas přijaly dostatečná opatření, která by šíření této nové varianty zastavila. S naší znalostí viru nám to navíc umožňuje sledovat u této varianty viru vznik dalších mutací a jejich vliv na biologii viru.

Takže v tuhle chvíli je pro nás prospěšné, abychom dokázali kontrolovat pandemii. Je to tak?

Ano. Kontrola průběhu pandemie a prevence přenosu. Až se počty nakažených sníží opět pouze na malá čísla. Je důležité porozumět nejen tomu, zda se virus přenáší na pracovištích nebo ve školách, ale také tomu, jakým způsobem se pohybuje mezi jednotlivými státy a jak je typicky importován.

První vlna infekce byla do Británie skutečně importována a my jsme schopni jednoznačně určit, ze kterých zemí. To je důležitá informace zejména pro správné nastavení opatření na hranicích nebo pro délku karantén příchozích cestujících. Virová genomika nám tedy poskytuje jasné odpovědi, které můžeme využít pro pochopení a následné zastavení šíření nákazy.

Sekvenování je věda

Jak vlastně vypadá testování a sekvenování ve Velké Británii?

V Británii tvoří základy genomického programu dva typy testování. Jednak je to testování v nemocnicích národního zdravotnického systému NHS, které se nachází ve všech částech země a které vyhodnocují primárně pacientské vzorky. Druhým typem je rozsáhlé komunitní testování, ze kterého jsou vzorky odesílány do velkých, továrnám podobných testovacích zařízení provozovaných firmou Whitehouse labs. Pět těchto zařízení posílá denně vzorky k sekvenaci do Wellcome Sangerova institutu. Zbytek vzorků je odesílán do šestnácti nemocnic NHS, kde jsou následně sekvenovány.

Vzorky přichází v 96jamkových destičkách, které obsahují pozitivní i negativní vzorky, z nich musíme vybrat pozitivní vzorky, které chceme sekvenovat. Přicházejí ale také vzorky v podobě nosních výtěrů a ty je potřeba ještě dodatečně zpracovat.

Naše práce spočívá v tom, že z těchto vzorků izolujeme genetický materiál, tedy v případě koronaviru RNA. V dalším kroku je nutné konvertovat RNA na DNA pomocí speciální enzymatické reakce, následuje její samotná sekvenace.

Naše genomické oddělení je velké a disponuje velkým množstvím sekvenačních technologií. Technologie, kterou používáme k tomuto účelu, je velmi rychlá, ale samozřejmě je také mnohem nákladnější.

Také jsme významně rozšířili naše výpočetní centrum, jehož základy byly z rozpočtu britské vlády postaveny ještě před začátkem pandemie. Všechna sekvenační data se nahrávají do centrálního počítače, jinými slovy na cloudové uložiště, kde provádíme kontrolu kvality dat a analýzy samotné, a pak data ukládáme do veřejně přístupné databáze, kde se k nim mohou dostat vědci z celého světa. Data jsou volně dostupná. Dodáváme je také britským zdravotnickým agenturám, univerzitám, vládě v podobě pravidelných sdělení, ale také místním úřadům odpovědným za kontrolu šíření infekce.

Je to drahé?

Z hlediska nákladů jsme zaznamenali značný pokles ceny sekvenace. Zatímco na začátku pandemie stálo sekvenování jednoho vzorku asi 60 eur, může se dnes cena sekvenace pohybovat až kolem 15 eur za vzorek. Cena ale vždy závisí na použité technologii. Čím rychlejší sekvenace, tím dražší. V průměru je to však kolem 35 eur za vzorek.