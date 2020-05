Dr. Elon a pan Musk. Dvě tváře muže, který chce změnit svět

Dosavadním vrcholem Muskovy kariéry by měla být cesta jeho kosmické lodi Crew Dragon s lidskou posádkou k Mezinárodní kosmickém stanici. Spojené státy by se díky tomu po dlouhých letech měly stát v dopravě lidí do vesmíru nezávislými na Rusku. Vděk i finanční odměna za tento triumf budou směřovat právě k Muskovi.

Elon Musk vypadá, jako by měl schopnost být na více místech současně. Je generálním ředitelem superúspěšných společností SpaceX a Tesla, zakladatelem firmy The Boring Company, spoluzakladatelem společností OpenAI a Neuralink i autorem řady ambiciozních a mnohdy kontroverzních myšlenek. Například by rád, aby lidstvo co nejdříve kolonizovalo Mars, ideálně s použitím atomových zbraní.

A ve volných chvílích se rád mihne v nějakém filmu - od komediálního akčního Machette zabíjí, přes mysteriozní sci-fi Transcendence, až po Iron Mana II, kde se setkal s fiktivním miliardářem Tony Starkem, ke kterému je Musk často přirovnáván. A to ani nemluvě o seriálech: objevil se už třeba v Teorii velkého třesku, Simpsonových i Městečku South Park.