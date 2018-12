Elon Musk představil světu svůj první tunel. Má to být metro pro auta

Musk zároveň oznámil, že opustil původní plán umístění aut na speciální platformy. Místo toho navrhl postranní kola, která pomohou vozu držet při vysoké rychlosti v tunelu stabilitu. Cena těchto kol se bude pohybovat kolem 200 až 300 dolarů pro celé auto.

Musk před dvěma roky na Twitteru oznámil, že ho „dopravní provoz dovádí k šílenství“, a postaví proto tunel. Následně založil společnost The Boring Company, která začala tunel hloubit.

Dálnice pro chytrá auta?

U příležitosti testovací jízdy Musk poprvé popsal, jak funguje systém dopravy, kterému dal jméno „loop“. Autonomní vozidla a elektromobily by podle něj ve světových metropolích mohly být pomocí výtahů spuštěny do tunelů. Několik autonomních vozidel by v tunelech bylo k dispozici pro chodce a cyklisty. V tunelech by se pak všechny vozy mohly pohybovat svou maximální rychlostí. „Je to spíš podzemní dálnice než metro,“ řekl Musk.

Podle agentury AP nicméně nejde o vysokorychlostní přepravu osob za využití technologie nazývané hyperloop (česky hypersmyčka), kterou Musk rovněž propaguje a která by měla umožnit cestovat rychlostí více než 1200 kilometrů za hodinu. Tento systém počítá s pohybem přetlakových kapslí podtlakovými trubkovými tunely.