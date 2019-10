Venuše mohla být obyvatelná planeta, ukázala simulace NASA

Vědci sice již dříve spekulovali, že v dávné minulosti mohly být na Venuši lepší podmínky, ale až doposud pro to nebyly žádné důkazy. Na konci září ale představili experti z NASA na konferenci ve Švýcarsku simulaci, která ukazuje, že Venuše mohla být první obyvatelnou planetou – do doby, než ji neznámá katastrofa zaplnila oxidem uhličitým.

U Venuše se tento cyklus zřejmě zhroutil, v současné době je její atmosféra přeplněná oxidem uhličitým. Podle tradiční teorie více tepla ze Slunce rychle odpařilo tamní oceány, které vytvořily hustou atmosféru. A ta zase zadržela teplo natolik, že skleníkový efekt spojený s únikem oxidu uhličitého ze sopečné činnosti vedl k dnešním teplotám mezi 400 a 500 stupni Celsia.

Nová simulace ale naznačuje, že všechno mohlo vypadat úplně jinak. Vědcům totiž vyšlo, že mladá Venuše, když ještě měla oceány, mohla vytvářet oblaka. Je to poprvé, co nějaký model jejich existenci ukázal – a má to nesmírný dopad na různé scénáře vývoje planety.

Oblaka totiž mají schopnost odrážet sluneční světlo zpět do vesmíru, což by oteplování planety zpomalilo. „I když bylo Slunce silnější, měla by Venuše dost vody na to, aby z ní vznikl dostatek oblak, aby to udrželo planetu chladnou,“ uvedli vědci.

Teorie chladné Venuše