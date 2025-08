Devět kilometrů pod hladinou žijí bohaté ekosystémy, ukázala expedice

Výzkumníci z Čínské akademie věd urazili při tomto průzkumu oceánského dna 2500 kilometrů: potopili se přitom do hloubek mezi 2500 a 9533 metry. Využili speciálně zkonstruovanou miniponorku Fen-tou-če , což se dá přeložit asi jako Usilující. Plavidlo spustili na vodu roku 2020, vznikalo celkem čtyři roky a je podle čínských zdrojů schopné ponorů do hloubky deseti kilometrů.

Hnízda mlžů, rohože bakterií, které vypadají jako led, a pole trubicových červů – to jsou jen některé příklady zachyceného podivného a extrémního života.

Tyto ekosystémy jsou založené na látkách, které se sem dostávají z trhlin v zemské kůře. Jde hlavně o metan a sloučeniny síry. Druhy, jež zde expedice pozorovala, podle vědců tvoří do značné míry nikdy předtím nepozorované druhy. Biologové zatím ani neznají přesné mechanismy toho, jaké triky tyto organismy používají pro přežití v extrémním prostředí. Právě to by mělo tvořit základ jejich dalšího výzkumu.