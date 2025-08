Stačí jen pohled na nemocné a mozek spouští imunitní reakce

Většinou se funkce imunitního systému popisuje jako reakce na mikroorganismy, které nějak proniknou do organismu. Jenže nové výzkumy ukazují, že imunita je mnohem rychlejší a zajímavější. Mozek totiž reaguje už jen na náznaky nemoci u jiné osoby tím, že imunitní systém aktivuje. A to dokonce i tehdy, když se člověk dívá na svět skrze virtuální realitu.

Vědci to ověřili v experimentu, kde spojili mozkové skeny, krevní testy a právě virtuální realitu. Zadali dobrovolníkům, aby si nasadili soupravy pro virtuální realitu. V tomto prostředí poté sledovali virtuální lidské bytosti, které měly různé příznaky nemocí.

Tím, že celý pokus probíhal mimo realitu, vědci zajistili, že se k testovaným nedostaly žádné opravdové patogeny.

Mezi příznaky nemocí patřily například různé vyrážky, kašel, pocení a další, které jsou vizuálně nápadné. A stalo se to, co vědci předpokládali – v těle lidí se začaly spouštět imunitní reakce. Výsledky podle autorů skvěle ukazují schopnost mozku „předvídat, co se děje, a zvolit správnou reakci“.