Evropa musí pro Ukrajinu udělat víc, jinak se můžeme přiblížit třetí světové válce, prohlásil historik Timothy Garton Ash

Na jedné straně to, co se stalo na Ukrajině, spojilo Evropu a Spojené státy americké, na druhou stranu nám to ukazuje, že zbytek světa není na naší straně, řekl Ash. Země jako Čína, Indie, Brazílie, Turecko či Jihoafrická republika se podle něj v otázce konfliktu na Ukrajině na stranu Západu nepřidaly. „Přitom Vladimir Putin vede tuto brutální válku, je to rekolonizace Ukrajiny,“ pronesl.

Putinovy „postimperiální tužby“ byly zjevné už v roce 1994, zmínil Ash. „Vladimir Putin byl tehdy úplně neznámý, byl starosta Petrohradu, a najednou řekl: ‚Naše historická území musí být ruská‘,“ podotkl Ash. V roce 2014, kdy zahájil okupaci ukrajinského Krymu, si svět neuvědomil, k čemu dochází, už tehdy se měla snížit závislost na Rusku.