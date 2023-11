Ruské agentury stáhly zprávu o přeskupování u Dněpru. Ukrajinci za řekou postoupili, tvrdí americký institut

Rovněž informovala, že po přeskupení se část sil z uskupení Dněpr uvolní a bude využita na jiných úsecích rusko-ukrajinské fronty. Krátce na to však agentura poznamenala , že tuto zprávu ruší. Podobné upozornění po uvedení textu o přeskupování ruských sil zveřejnila také agentura TASS.

Zatímco ruské ministerstvo obrany tvrdí, že zprávu někdo poslal jeho jménem jako provokaci, Kreml o situaci u břehů řeky, která odděluje obě bojující strany, mlčí. „Průběh bojů a aktuální stav na bojišti během speciální vojenské operace nekomentujeme,“ pronesl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Rusko jako speciální vojenskou operaci označuje svou válečnou agresi proti sousední zemi.

Ukrajina ruské manévry popírá

Ukrajinská strana popřela, že by na východním břehu Dněpru byly zaznamenány manévry invazních sil. „Žádné odpovídající pohyby nepřátelských vojsk nebyly zaznamenány. Můžeme konstatovat, že v současnosti se proti Ukrajině vede informační operace,“ sdělilo ukrajinské vládní Centrum národního odporu. Organizace však dodala, že stažení ruských vojsk z levobřežní části Chersonské oblasti je podle ní „otázkou času“.

Co přesně se děje na východním břehu Dněpru, který byl dosud pod kontrolou ruských sil, není jasné. Na sociální síti X se objevily záběry, které mají ukazovat postup ukrajinských vojáků ve vesnici Krynky. Nelze je však nezávisle ověřit.

Obec Krynky leží za levým břehem Dněpru. Pokud by se ukrajinským silám skutečně podařilo řeku překročit a na místě zajistit předmostí, bylo by to pro ně velkým úspěchem. Americký Institut pro studium války ve své analýze napsal, že Ukrajincům se během neděle v Krynkách podařilo postoupit.