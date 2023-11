Mocní rivalové hledají cestu ke stabilizaci. Čínsko-americký obchod kvete, spor o Rusko i Tchaj-wan trvá

Podle dubnové zprávy think tanku Centrum pro strategická a mezinárodní studia se sídlem ve Washingtonu se čínsko-americké vztahy pohybují „ve zhoršujícím se začarovaném kruhu“. „To se promítá do patové situace – a ve skutečnosti do spirály napětí –, které jde ještě dále než typické bezpečnostní dilema, ve kterém každá strana podniká kroky k obraně, což zase vytváří nejistotu u druhé strany, která pak reaguje stejným způsobem,“ píše se ve zprávě.

Olej do ohně přilil také incident z letošního února, kdy vyvolaly mezi Američany znepokojení zprávy ohledně údajného čínského špionážního balonu, který se pohyboval ve vzdušném prostoru USA. U pobřeží Jižní Karolíny ho nakonec sestřelilo americké letadlo. Země v důsledku incidentu pozastavily již tak omezená jednání na vysoké úrovni.

Situace se začala postupně zlepšovat letos v létě poté, co šéf americké diplomacie Antony Blinken přijel do Pekingu. Následovaly návštěvy několika dalších vysoce postavených amerických činitelů. Začátkem října jednalo s čínským lídrem několik amerických demokratických a republikánských senátorů v čele s předsedou Senátu USA Chuckem Schumerem.

Třetí největší obchodní partner USA

Navzdory napětí mezi oběma zeměmi zůstává bilaterální obchod extrémně silný, popisuje v červencové analýze list The New York Times (NYT). Čína je aktuálně po Kanadě a Mexiku třetím největším obchodním partnerem Ameriky. Dovoz zboží a služeb z Číny do USA loni dosáhl rekordních 563,6 miliardy dolarů. Podíl amerického dovozu z Číny však klesá, což je známkou toho, že některé podniky přerušují styky s Čínou.

Čína je také pro Američany významným exportním trhem, polovina všech sójových bobů, které Spojené státy posílají do zahraničí, míří právě do Číny. Americko-čínská obchodní rada odhaduje, že americký export do Číny podpořil v roce 2021 téměř 1,1 milionu pracovních míst ve Spojených státech.

Čína navíc dominuje dodavatelským řetězcům pro kritické i běžné zboží. Je největším světovým výrobcem oceli, solárních panelů, elektroniky, uhlí, plastů, knoflíků a autobaterií a během pouhých dvou let zčtyřnásobila svůj export automobilů a zároveň se stala největším světovým exportérem automobilů. Čína také zůstává jedním z největších amerických věřitelů – drží téměř bilion dolarů amerického dluhu.

Spojené státy jsou navíc domovem téměř 2,4 milionu čínských přistěhovalců, což z nich činí hlavní cíl pro čínské přistěhovalce po celém světě. Ve školním roce 2021–22 navštěvovalo americké instituce vyššího vzdělávání 296 tisíc studentů z Číny, což je téměř třetina všech zahraničních studentů ve Spojených státech, píše NYT.