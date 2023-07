Jednou vystřelí a jdou na frontu. Ruští dezertéři popisují chaos a nelidské zacházení

Do konce života se podle svých slov bude muset skrývat před ruskými úřady, do rodné země se nejspíš nebude moci vrátit. „Nebojím se, že zemřu nebo skončím ve vězení, jen nechci zabíjet lidi,“ dodal.

Jednou vystřelí a jdou na frontu

Podle Grigorije Swerdlina, který působí v ruské nevládní organizaci Idite Lesom (Ztratit se), je skutečný počet ruských dezertérů větší, než uvádějí oficiální údaje. Lidskoprávní organizace se odkazují na data, která vypovídají o více než tisíci zahájených soudních řízeních. Swerdlinova skupina pomáhá lidem, kteří odmítnou bojovat ve válce, uprchnout z Ruska.

Někteří muži se podle něj bojí mobilizace, jiní už zkušenost z bojů na frontě mají a nechtějí dále bojovat. „Dostáváme spoustu zpráv o tom, jaký je na frontě chaos,“ uvedl pro DW. „Někdy vojáci nevědí, kde jsou velitelé, někteří nám říkají, že byli opuštěni na otevřeném poli, bez jakéhokoli vedení.“

Swerdlin dodal, že ruské rekruty občas nikdo neučí základy boje a jediný výcvik spočívá údajně v tom, že si jednou vystřelí ze samopalu. Podobná situace už se podle médií odehrála loni na podzim, kdy Kreml oznámil první velkou vlnu mobilizace. Mnoho branců posléze zveřejnilo na sociálních sítích videa o zneužívání, kterému byli vystaveni ve výcvikových táborech a na frontě.

Okamžitý odvod

Takové zacházení údajně zažil i šestačtyřicetiletý stavební dělník Igor Sandžiev. Nyní žije ve městě Oral na západě Kazachstánu, o svých zkušenostech se rozhodl promluvit pro server DW. Loni na podzim se měl dostavit do jednoho z armádních středisek, údajně kvůli kontrole osobních údajů. Ještě téhož večera dostal rozkaz, aby se zúčastnil výcviku v rámci příprav na boje na Ukrajině, do kterých měl nastoupit o několik týdnů později.

Sandžiev měl prý pocit, že se chytil do pasti, a rozhodl se z Ruska uprchnout. „Bylo to všechno, nebo nic. Myslel jsem si, že buď půjdu na mnoho let do vězení za to, že jsem opustil vojenskou jednotku, nebo zemřu někde na Ukrajině,“ vzpomíná. „Ale raději bych šel do vězení, nechci riskovat, nechci hrát tu loterii zvanou válka, kterou vede prezident Putin.“

Ona loterie může skončit fatálně, myslí si. Podle dat ukrajinského generálního štábu si válka vyžádala už desítky tisíc mrtvých Rusů, ačkoliv tato čísla nelze nezávisle ověřit. Desítky tisíc mrtvých Rusů ale v minulosti zmiňovaly i západní zpravodajské služby.