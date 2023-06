Vlivný ruský generál Surovikin věděl o plánech wagnerovců, píše NYT. A možná nebyl sám

Tajná dohoda

Vysocí američtí představitelé naznačují, že spojenectví mezi generálem Surovikinem a Prigožinem by mohlo vysvětlit, proč je šéf wagnerovců stále naživu, přestože se zmocnil hlavního ruského vojenského uzlu na jihu a nařídil ozbrojený pochod na Moskvu. „Stalo se příliš mnoho podivných věcí, které podle mého názoru naznačují, že došlo k tajné dohodě, kterou jsme ještě neodhalili,“ řekl NYT bývalý americký velvyslanec v Rusku Michael McFaul. Ruská ambasáda na žádost NYT o komentář nereagovala.

Pokud byl Surovikin skutečně zapleten do událostí minulého víkendu, šlo by o další známku vnitřních bojů, které charakterizují ruské vojenské vedení od začátku války na Ukrajině. Mohlo by to signalizovat také větší roztržku mezi příznivci Prigožina a Putinovými dvěma blízkými vojenskými činiteli: ministrem obrany Sergejem Šojguem a náčelníkem generálního štábu Valerijem Gerasimovem. Právě tyto dva zmíněné generály Prigožin ostře kritizuje už měsíce za neschopnost a obírání wagnerovců o munici.

Zástupce náčelníka generálního štábu ruských ozbrojených sil Surovikin byl dosud považován za Prigožinova spojence. Působil jako prostředník mezi ministerstvem obrany a wagnerovci. V sobotu během ozbrojeného povstání wagnerovců se generál veřejně postavil na stranu Putinova režimu a vyzval wagnerovce, aby se podřídili kremelskému příkazu. „Žádám vás, abyste přestali,“ uvedl Surovikin ve zprávě zveřejněné na Telegramu. „Nepřítel jen čeká, až se vnitropolitická situace v naší zemi zhorší,“ vzkázal wagnerovcům.

Ruský vládce Vladimir Putin se nyní musí rozhodnout, zda Surovikinovi nadále důvěřuje, píše NYT. „Putin se zdráhá měnit lidi,“ řekl NYT vedoucí pracovník Carnegie Russia Eurasia Center Alexander Baunov. „Ale pokud tajná služba položí Putinovi na stůl složky a některé z nich zmíní Surovikina, může se to změnit,“ míní analytik.