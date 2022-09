Nemáme armádu, neviděli jsme žádné velitele, bojujeme proti bratrům, říká ruský voják po návratu domů

Po synově pohřbu se přihlásil jako dobrovolník. „Na Ukrajinu jsme odletěli 21. dubna. Dostali jsme se do Popasny na východě Ukrajiny. A poté do Komyšuvachy,“ vzpomínal Sadykov, který byl nemile překvapen vybavením ruských vojáků.

„Pláštěnky, které jsme měli, byly obrovské. Člověk byl naložený jako mezek. Ukrajinské by se vešly do krabičky od cigaret. A nejsou vidět nočním viděním. My jsme nic takového neměli. Tak jsme pochopili, že nemáme žádnou armádu,“ popisuje.

Proti komu bojujeme?

„Vůbec jsme tam neviděli žádné velitele. Jen nějaké samozvance, kteří nás posílali na místa, která sami neznali,“ konstatoval Sadykov, kterého dle jeho slov citelně zasáhlo i to, co ve válečné zóně viděl.

„Na Ukrajině jsme v domech zničených bombami našli rodinná alba. Prohlíželi jsme si je a ptali se: ‚Lidi, proti komu bojujeme? Jsou to naši bratři.‘ Našli jsme fotografie ukrajinských vojáků, kteří s námi bojovali v Afghánistánu. A teď jsme bojovali proti nim. Jak je to možné? Někdy se prostě nemůžete přinutit střílet. Jsou to naši bratři. To se nedá pochopit,“ dodal.

Podle informací Pentagonu přišli Rusové od začátku válečné invaze na Ukrajinu zhruba o 80 tisíc vojáků.