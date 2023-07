EU hodlá v Latinské Americe investovat 45 miliard eur. Chce omezit sílící vliv Číny

Šéfka Komise doufá v brzký průlom v jednání o společné obchodní dohodě. Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva prohlásil, že by dohoda mohla být definitivně schválena do konce roku.

Dohoda z roku 2019 stále nebyla ratifikována

Podle šéfky EK by Unie chtěla do roku 2027 nasměrovat zmíněnou částku do regionu v rámci svého plánu strategických projektů nazvaného Globální brána.

„Naší ambicí je urovnat všechny zbývající neshody nejrychleji, jak to půjde,“ uvedla von der Leyenová k obchodní dohodě Unie a společenství Mercosur, které sestává z Brazílie, Argentiny, Paraguaye a Uruguaye.

Na textu dohody, která má vytvořit největší zónu volného obchodu na světě, se strany po téměř dvaceti letech jednání dohodly v roce 2019; nebyla však dosud ratifikována.

Schválení zatím brání odpor hlavně Francie

Definitivnímu schválení na straně EU brání odpor některých zemí v čele s Francií, která má obavy z dopadů levného dovozu na své zemědělce. Brazílii na druhé straně vadí nové ekologické požadavky, které chce do paktu EU prosadit.

Brazilský prezident Lula a španělský premiér Pedro Sánchez nyní prohlásili, že by mohla být úmluva definitivně schválena letos. Od současného summitu však diplomaté v této otázce zásadní posun nečekají.